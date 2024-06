Ferramenta para criar figurinhas com IA no WhatsApp chega ao Brasil; saiba como usá-la

São Paulo

A Meta começou a testar no Brasil um gerador de figurinhas no Whatsapp que funciona com inteligência artificial a partir de comandos feitos em português —a função já estava disponível, em inglês, para usuários dos Estados Unidos e outros 13 países desde abril.

Procurada, o WhatsApp confirmou os testes em português, mas não divulgou informações sobre data oficial de lançamento ou quantos usuários já têm acesso à novidade em fase de testes. "Compartilharemos mais informações em breve."

Editor de figurinhas recorda objetos, pessoas e animais de forma automática e une ferramentas de edição similares às do Instagram - Divulgação/WhatsApp

Segundo o relato feitos à Folha por usuários sorteados para testar a ferramenta, a opção de usar IA para gerar figurinhas fica do lado da opção de criar figurinhas do modo tradicional. Um símbolo formado por três estrelas fazendo referência a um truque de mágica é o caminho para acessar a ferramenta.

Para gerar a imagem, o usuário precisa descrever o que quer em sua figurinha no campo indicado. O WhatsApp dá um exemplo: "cupcake fofo usando um chapéu de festa."

No teste visto pela Folha, o resultado seguiu um padrão de desenho infantil, mesmo sem que houvesse um comando para isso, o que indica um padrão estético estabelecido pela Meta.

O editor de figurinhas com IA faz parte de um pacote de inteligência artificial anunciado pelo CEO da empresa, Mark Zuckerberg, em setembro. A Meta quer colocar a tecnologia em todas as redes sociais e aproveitar-se de sua base de mais de 4 bilhões de usuários para se destacar no novo mercado.

Além disso da ferramenta com uso de IA, o editor tradicional de figurinhas do aplicativo de mensagens, que antes era exclusivo para iPhone e iPad, está agora disponível para todos os modelos de smartphones.

No editor tradicional, os usuários podem usar fotos próprias ou de amigos para criar conteúdo a fim de se comunicar. A ferramenta também permite personalizar stickers já existentes.

O recurso une a função de corte automático a partir de inteligência artificial a outras ferramentas de edição, como inclusão de texto e desenho, em uma dinâmica similar ao editor de stories do Instagram (também da Meta).

Em ambas as ferramentas, a figurinha, depois de enviada pela primeira vez, é salva automaticamente na pasta de stickers para ser reutilizada.

O editor de figurinhas está disponível para todos no WhatsApp Web.

COMO CRIAR FIGURINHA COM IA

Abra sua lista de figurinhas selecionando o ícone de sticker à direita da caixa de texto Selecione "Usar IA" Digite as instruções para dar forma à ilustração desejada Escolha uma das quatro figurinhas geradas

COMO CRIAR UMA FIGURINHA DA FORMA TRADICIONAL

Abra sua lista de figurinhas selecionando o ícone de sticker à direita da caixa de texto Selecione ‘criar sticker’ e escolha uma imagem da sua galeria Personalize sua figurinha escolhendo um recorte e adicionando texto, outros stickers ou desenhos nele

COMO EDITAR FIGURINHA JÁ EXISTENTE

Abra sua bandeja de figurinhas, o ícone de sticker à direita da caixa de texto Pressione e segure a figurinha que deseja editar e selecione ‘editar sticker’ Personalize sua figurinha adicionando texto, outros stickers ou desenhando nele

Fonte: WhatsApp