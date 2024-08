Receita da Nvidia mais que dobra enquanto demanda por chips de IA permanece forte

São Francisco (Estados Unidos) e Londres | Financial Times

A receita da Nvidia mais que dobrou no último trimestre, continuando a trajetória de crescimento explosivo da fabricante de chips dos Estados Unidos, à medida que a demanda por chips que podem impulsionar o lançamento de ferramentas poderosas de IA (inteligência artificial) dispara.

A receita nos três meses até julho foi de US$ 30 bilhões (R$ 166,9 bi), um aumento de 122% em relação ao ano anterior. Os analistas esperavam US$ 28,7 bilhões (R$ 159,7 bi).

A Nvidia espera uma receita de US$ 32,5 bilhões (R$ 180,8 bi) para o trimestre atual, com uma margem de erro de 2%, apenas ligeiramente acima das expectativas consensuais dos analistas. As perspectivas estão aquém das previsões mais ambiciosas do mercado.

Apesar do crescimento até julho, previsões para o trimestre atual ficaram abaixo das estimativas mais otimistas do mercado - Dado Ruvic - 06.mar.2023/Reuters

Alguns investidores esperavam uma previsão de receita ainda maior no relatório desta quarta-feira (28). As ações caíram cerca de 3% nas negociações após o expediente imediatamente após a divulgação, apesar dos fortes ganhos.

A empresa autorizou mais US$ 50 bilhões (R$ 272,2 bi) em recompra de ações.

O relatório de ganhos, altamente esperado pelos investidores, foi observado em busca de sinais de como o boom da IA, que tomou conta do setor de tecnologia, está se saindo.

Embora o crescimento ano a ano tenha representado outro recorde para a Nvidia, foi muito menor do que o salto de 262% na receita que havia relatado no trimestre anterior. O lucro por ação foi de 68 centavos, em comparação com as estimativas de 65 centavos. Sua margem bruta atingiu 75,1%, em comparação com as expectativas dos analistas de 75,5%.

No início deste mês, um atraso na próxima geração de chips, conhecida como Blackwell, surgiu como um obstáculo potencial para o crescimento vertiginoso da Nvidia. O CEO Jensen Huang havia dito anteriormente que Blackwell geraria "muita" receita para a empresa este ano.

A diretora financeira da Nvidia, Colette Kress, pareceu tranquilizar os investidores sobre isso nesta quarta. Ela disse que a empresa, que trabalha com a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company para construir os chips, fez mudanças na forma como o Blackwell era produzido para melhorar o rendimento da fabricação.

"A produção do Blackwell está programada para começar no quarto trimestre e continuar até o ano fiscal de 2026. No quarto trimestre, esperamos enviar vários bilhões de dólares em receita do Blackwell", disse.

Huang acrescentou que a demanda pelos chips Hopper, da geração atual, "permanece forte".

A Nvidia assumiu uma importância desproporcional nos mercados de ações dos EUA, após um rali impressionante que elevou suas ações em cerca de 160% no ano até agora, dando-lhe uma capitalização de mercado de US$ 3 trilhões (R$ 16,6 tri). Seu crescimento impulsionou mais de um quarto dos ganhos acumulados no ano no S&P 500.

Os investidores estavam preparados para a volatilidade em torno dos ganhos, com os mercados precificando no início desta semana uma oscilação potencial de 10% em qualquer direção para as ações.

Os últimos resultados trimestrais do Google, Microsoft, Meta e Amazon mostraram o tamanho da onda de gastos das big techs para construir a infraestrutura para treinar e executar modelos de IA. Eles também estão entre os maiores clientes da Nvidia, e o relatório de ganhos foi esperado para oferecer um termômetro sobre a sensação mais ampla em torno da IA.

Daniel Newman, CEO do Futurum Group, descreveu como um "trimestre sólido", mas avaliou que "qualquer coisa abaixo de uma orientação para o topo provavelmente seria recebida com alguma consternação".

"O Blackwell realmente terá impacto no quarto trimestre, o que pode ter surpreendido alguns, mas não deveria. A demanda pelo Hopper deve permitir que a empresa supere com segurança sua [orientação], que estava à frente do consenso, mas ainda conservadora na minha opinião", disse ele ao Financial Times.