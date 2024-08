Como o balanço da Nvidia se tornou um dos dados mais aguardados pelos investidores

Londres | Financial Times

Os lucros da Nvidia tornaram-se tão importantes para os mercados dos EUA quanto dados econômicos relevantes, de acordo com analistas. A avaliação ocorre no dia que a fabricante de chips se prepara para anunciar resultados trimestrais que permitirão aos investidores avaliar como está o boom da inteligência artificial.

Os futuros que acompanham os índices da S&P 500 e da Nasdaq Composite, ambos em Nova York, estavam estáveis na quarta-feira (28), antes dos resultados do segundo trimestre da empresa, previstos para após o fechamento do mercado, enquanto o Stoxx Europe 600, da União Europeia, subia 0,5%.

Nvidia divulga resultados do segundo trimestre nesta quarta-feira (28) - Ann Wang/Reuters

O preço das ações da empresa líder na produção de chips para IA disparou 160% este ano, impulsionado por uma explosão nos gastos com IA, e a companhia tem um valor de mercado de US$ 3,1 trilhões (R$ 17,17 trilhões), superado apenas pela Apple. Ela representa cerca de 6% do S&P 500 e mais de um quarto dos ganhos de 18% do índice de referência este ano.

Na avaliação de analistas do Deutsche Bank, a Nvidia tornou-se um dos eventos mais importantes no calendário macroeconômico, com resultados recentes levando a reações do mercado que rivalizam com os movimentos que ocorrem após um relatório surpresa de empregos nos EUA ou a divulgação do índice de preços ao consumidor.

O banco observou que o S&P subiu 2,1% no dia seguinte aos resultados da Nvidia em fevereiro, seu segundo melhor desempenho diário do ano. O S&P 500 fechou ligeiramente mais alto na terça-feira (27), perto de seu recorde histórico.

Um gestor de ativos afirmou que não se lembrava de um conjunto de lucros corporativos que tivesse sido mais "ansiosamente aguardado". Ele acredita ser difícil imaginar que os preços das ações não serão impactados nesta noite de quarta, após a divulgação do balanço da Nvidia.

Os mercados globais foram abalados no início do mês após dados de empregos nos EUA mais fracos do que o esperado desencadearem quedas acentuadas nos mercados de ações dos EUA.

O estrategista de ações da Morningstar, Michael Field, acredita que os lucros da Nvidia poderiam enviar ondas de choque pelo mercado. "Estamos em um período precário. Tivemos a venda em agosto e praticamente nos recuperamos desde então", analisou.

Os resultados da empresa terão implicações para outras ações de tecnologia, dado que a Nvidia se tornou o termômetro de uma tendência de IA que aumentou a capitalização das big techs dos EUA, como a Apple e a Microsoft.

O analista Nikolaos Panigirtzoglou, do JPMorgan, apontou qual a tendência no momento: "Detectamos um quadro de otimismo dos investidores de varejo em tecnologia, enquanto os fundos de hedge e os fundos mútuos de ações ativas parecem mais cautelosos com a tecnologia dos EUA."

Desvendando IA Um guia do New York Times em formato de newsletter para você entender como funciona a IA Carregando...

Os analistas esperam que a Nvidia informe uma receita de US$ 28,7 bilhões no trimestre, o que representaria o dobro do mesmo período no ano passado.

No entanto, a fabricante de chips dos EUA enfrenta questões em torno da extensão dos atrasos relatados para seus chips Blackwell de próxima geração, enquanto os investidores também estão cautelosos de que os clientes possam reduzir seus gastos com chips relacionados à IA.