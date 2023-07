Universidades dão assistência jurídica gratuita a vítimas da escravidão moderna

Belo Horizonte, São Paulo e Sorocaba (SP)

A viúva de um cortador de cana, morto por infecção generalizada após uma experiência de trabalho degradante em Minas Gerais, desconhecia o direito à pensão pela morte do marido. Ela conseguiu o benefício com a ajuda de uma clínica de direito especializada.

Enquanto escritórios acadêmicos tradicionais atendem demandas jurídicas variadas de forma gratuita, essas iniciativas têm foco em escravidão contemporânea.

A Clínica de Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) foi a primeira do país. De 2015 até hoje, já orientou cerca de 200 pessoas e propôs mais de 90 ações individuais trabalhistas, segundo Lívia Miraglia, coordenadora do projeto, que é inspirado em modelo da Universidade de Michigan.

A maioria dos assistidos é encaminhada ao serviço por Ministério Público do Trabalho (MPT) e Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Outros chegam via defensoria pública ou por contra própria.

Alan Lima Rios, 19, apoia sua mão no ombro de seu primo, Charles da Silva Nascimento, 21; ambos voltaram para Monte Santo (BA) após serem retirados de situação análoga à de escravo em vinícola no Rio Grande do Sul - Karen Lima - 4.jun.2023/Folhapress

Um dos primeiros casos atendidos foi o de um homem resgatado no sítio do próprio sobrinho, após 13 anos de escravidão. Além de jornadas exaustivas no trabalho doméstico e na lavoura, ele sofria agressões do empregador. Com a assistência jurídica, recebeu indenização de R$ 300 mil.

As iniciativas acadêmicas se desdobram no ensino, na pesquisa e na extensão. A clínica mapeia autos de infração, analisa a eficiência das respostas judiciais, examina ações criminais e trabalhistas, estuda decisões sobre tráfico internacional de pessoas e dimensiona a escravidão doméstica no país. Diagnósticos obtidos sugerem aprimoramentos para as instituições envolvidas no combate a esses crimes.

Os estudos são feitos com Ministério do Trabalho, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e Organização Internacional para as Migrações (OIM).

A equipe da UFMG é formada por 15 estagiários, três advogadas e dois coordenadores. Um deles é o professor de direito penal e juiz federal Carlos Haddad, que já vinha de uma atuação em Marabá (PA), onde sentenciou casos de escravidão contemporânea. Ele convidou a professora de direito do trabalho Lívia Miraglia para criar e coordenar o projeto da clínica. Já que não conta com financiamento próprio, a iniciativa recebe verbas de instituições parceiras, como do Ministério Público do Trabalho e da Justiça do Trabalho.

Os alunos da graduação podem cursar uma disciplina, oferecida pelos coordenadores, para formação teórica e sensibilização sobre o tema. Entre as metodologias, há técnicas de entrevista, simulação de audiência, elaboração de peças processuais e discussão de casos.

A clínica também leva a estudantes dos ensinos fundamental e médio uma oficina de orientações sobre exploração trabalhista. De acordo com Miraglia, há alunos no interior do estado que se identificam com o tema e reconhecem parentes como possíveis vítimas.

O projeto tem parcerias com outras universidades do país para capacitação. "Nosso propósito é disseminar a ideia e ter polos de atendimento em diversas localidades", afirma Miraglia.

A Universidade Federal de Uberlândia (UFU) tem programa semelhante. Desde a fundação da Clínica de Enfrentamento ao Trabalho Escravo (Cete), em 2016, até agora, o núcleo já ofereceu assistência jurídica e social a mais de 200 trabalhadores. Na equipe, há 20 estudantes.

Segundo a professora de direito e fundadora, Márcia Leonora Orlandini, o grupo já acompanhava o método de enfrentamento do trabalho escravo criado na Universidade de Michigan.

A Cete atua no caso de Madalena Gordiano, trabalhadora doméstica escravizada por uma família e resgatada em 2020. Foi a clínica que negociou o acordo trabalhista e anulou empréstimos fraudulentos feitos pelos empregadores em nome da vítima. Hoje, a Cete trabalha como assistente de acusação no processo penal por redução à condição análoga à de escravo e outros delitos correlatos imputados ao responsável pelo crime.

Madalena Gordiano segura boneca de tricô em uma casa em Uberaba (MG), onde vive acolhida por uma assistente social; ela passou 38 anos em condições análogas à escravidão - Joel Silva - 19.jan.2021/UOL

De acordo com o professor de direito da UFU e coordenador adjunto da Cete, Gustavo Marin, as demandas das pessoas atendidas superam as questões jurídicas. A assessoria, feita com parceiros da clínica, vai desde acompanhamento psicológico até capacitação profissional e curso de educação financeira.

"Dentro disso, desenvolvemos o Mais Humanos, um projeto de extensão multidisciplinar permanente, que foca no pós-resgate, no acolhimento de pessoas resgatadas para auxiliar nessa recuperação da autonomia."

No Pará, iniciativa parecida funciona desde setembro de 2022. O grupo já iniciou o atendimento de um caso no meio rural, segundo Valena Jacob, professora de direito e coordenadora da Clínica de Combate ao Trabalho Escravo da UFPA (Universidade Federal do Pará).

Os atendimentos são restritos ao estado. Cinco professores, uma secretária e quatro estudantes da pós-graduação atuam na assistência jurídica.

Em janeiro de 2023, UFPA e UFMG fecharam um acordo de cooperação para promover uma rede de clínicas jurídicas no país. Há projetos de parcerias com universidades do Amazonas e do Mato Grosso.

"O ensino jurídico não poderia mais continuar generalista e teórico, diante dos problemas cotidianos e da realidade vivenciada pela população brasileira", diz a professora Márcia Leonora Orlandini.