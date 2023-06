Veja roteiro para conhecer obras de Aleijadinho em cinco cidades de Minas

Jundiaí (SP)

Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, foi mestre mineiro na arte barroca e rococó. Uma pesquisa recente da Universidade Federal de Minas Gerais atribuiu ao artista a autoria de uma imagem de São Francisco de Assis Penitente, que estava guarda em Cipotânea (240 km de BH).

Há outros municípios considerados fundamentais para conhecer as obras do mestre. Selecionamos cinco cidades que expõem o trabalho do Antônio Lisboa e oferecem visitas gratuitas.

Ouro Preto (102 km de BH)

São Jorge já foi preso em Minas. Não o santo guerreiro, patrono dos militares, mas a estátua feita por Aleijadinho no século 18. Quase trezentos anos depois, a escultura condenada pode receber visitas em Ouro Preto.

Escultura de São Jorge, detida no museu - Daniel Mansur/IBRAM

"A escultura foi feita para a procissão de Corpus Christi", conta o prefeito do município, Ângelo Oswaldo (PV), que é curador de arte.

"Ela tinha uma lança em tamanho real. Certo dia, durante o desfile, o objeto escapou das mãos do santo e atingiu um paje [homem que guiava o cavalo da estátua]. O religioso morreu. O governador da província, Bernardo de Lorena, mandou prender a escultura e levou ela para a solitária", completa.

São Jorge continua detido na antiga Casa de Câmara e Cadeia de Vila Rica, que se transformou no Museu da Inconfidência. Turistas e devotos podem comparecer no local de terça a domingo, das 10h às 18h.

Onde: Museu da Inconfidência, Praça Tiradentes, 139 - Centro Histórico.

Fachada da Igreja São Francisco de Assis, projetada e ornamentada pelo escultor Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, na cidade histórica de Ouro Preto (MG) - Alexandre Rezende/Folhapress



Além da estátua de São Jorge, outras obras do artista podem ser visitadas em Ouro Preto, caso da Igreja de São Francisco de Assis, projetada em 1766. Em 2009, o templo foi considerado uma das sete Maravilhas de Origem Portuguesa no Mundo.

Onde: Largo de Coimbra, s/n - Centro. aberto de terça a domingo, das 8h30 às 12h e das 13h30 às 17h.

Interior da Igreja de São Franscisco de Assis, em Ouro Preto. Além das obras de Aleijadinho, o templo conta com pinturas de Manuel da Costa Ataíde - Iphan

Congonhas (78 km de BH)

Na entrada do Santuário do Senhor Bom Jesus de Matosinhos está o conjunto de esculturas chamado "Os 12 Profetas de Aleijadinho". "Essa é a obra-prima do artista mineiro", diz Nathália Rezende, historiadora do Museu Boulieu.

É possível ver esculturas dos profetas Isaías, Jeremias, Baruc, Ezequiel, Daniel, Oseias, Joel, Amós, Abdias, Habacuc, Jonas e Naum feitas em pedra-sabão e posicionados de maneira circular.

As estátuas dos 12 Profetas do Antigo Testamento, talhadas em pedra sabão, são de Antonio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, e foram executadas no período de 1800 a 1805 - Wikimedia Commons

O conjunto é considerado patrimônio da humanidade pela Unesco desde 1985. Próximo ao templo principal existem outras sete capelas que reúnem mais de 60 outras obras do artista.

Onde: Praça do Santuário, S/n - Centro. Aberto de terça a domingo, das 7h às 18h.

No detalhe, a estátua do profeta Isaías em frente ao Santuário do Senhor Bom Jesus de Matosinhos, em Congonhas - Pierre Duarte/Folhapress

Sabará (21 km de BH)

A cidade acumula obras documentadas e atribuídas a Aleijadinho. Qual a diferença? As primeiras possuem registros históricos de que foram feitas por ele, enquanto as atribuídas tiveram confirmação da autoria após investigações de historiadores e pesquisadores da área.

Entre as documentadas está o conjunto da Igreja Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo. Lá é possível observar obras com temáticas bíblicas e outras greco-romanas.

No Museu do Ouro, encontra-se a escultura Sant’ Ana Mestra. A autoria de Aleijadinho para a peça foi atribuída pela historiadora de arte brasileira Myriam de Oliveira.

Onde: Igreja, rua do Carmo, sn - Centro. Aberto de terça a domingo, das 8h às 17h. Museu, rua da Intendência, s/n - Centro. Aberto de terça a sexta-feira, das 10h às 17h, sábados, domingos e feriados, de 12h às 17h.

Mariana (115 km de BH)

O Museu de Arte Sacra expõe cinco cadeiras e um trono episcopal feitos por Antônio Lisboa com detalhes arredondados que explicitam como eram feitas as decorações no período do rococó mineiro.



Onde: rua Frei Durão, 49 - Centro. Aberto de terça a sexta, das 8h30 às 17h, sábado e domingo, das 8h30 às 14h.

Felixlândia (195 km de BH)

Destaque para a escultura de Nossa Senhora da Piedade, na igreja de mesmo nome. A peça em madeira foi esculpida em 1786.



Onde: Praça do Santuário – Centro. Aberto de segunda a quarta, das 7h às 18h; quinta e sexta, das 7h às 21h; sábado, das 6h30 às 18h; e domingo, das 6h às 21h30.