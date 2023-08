Grande Hotel de Araxá une terapia com águas termais, novela e história

Araxá (MG)

"Na vida, cada um dá o que tem", já dizia Dona Beija, antiga moradora cujas beleza e ousadia causaram alvoroço na pacata cidade mineira de Araxá no século 19. Na pele de Maitê Proença, a personagem histórica fez sucesso na novela homônima da extinta TV Manchete, em 1986.

Maior atração turística da cidade, o Grande Hotel Termas de Araxá também faz uma aposta na combinação de beleza e ousadia, ancoradas nos recursos naturais da cidade —suas fontes termais.

Grande Hotel Termas de Araxá, em Minas Gerais. - Daniel Mansur/Divulgação

Aberto nos anos 1940, abrigou cassino e hospedou presidentes da República —até hoje mantém intacta a suíte onde Getúlio Vargas dormiu.

Com propriedades medicinais, as águas da fonte —que leva o nome da protagonista da novela— são oferecidas nas versões radioativa e sulfurosa e podem ser usadas tanto para o banho como para beber.

A radioativa, com radônio na composição, é usada em pequenas doses, com proposta de ser calmante. Já a sulfurosa tem alta concentração de enxofre e sais minerais e se propõe a aliviar doenças respiratórias, tensões musculares e até como cicatrizante. Famosas por seu uso medicinal —mas esquisitas no sabor— são utilizadas também em versões de drinques.

Foi o próprio Vargas quem, à época, encomendou o complexo mineiro, que contava ainda com uma grande área verde, com jardins projetados por Roberto Burle Marx. Depois de 50 anos e uma fase decadente, o Grande Hotel chegou a fechar as portas.

Em 2001, foi reaberto. No ano passado, foi alvo de uma nova reinauguração, com identidade visual assinada por Facundo Guerra, empresário conhecido em São Paulo por reformar espaços como o dos atuais Bar dos Arcos e Love Cabaret. A mixologista Michelly Rossy, que trabalha com ele, assina a curadoria etílica do hotel mineiro.

Bar, restaurante e termas foram reformados, de olho num público de alto poder aquisitivo. Durante a estadia, contudo, a reportagem notou que alguns dos móveis do quarto e louças do banheiro eram antigos demais e também poderiam ter passado pela mesma modernização.

Na parte terapêutica, o spa parte dos recursos locais para realizar tratamentos com águas mineralizantes e lamas medicinais de origem vulcânica. Também são oferecidos watsu, uma terapia corporal praticada em água aquecida, oficina de chás, sucos e florais, entre outras experiências.

O hotel ainda incluiu figurinos desenhados por Marcelo Sommer, inspirados em "O Grande Hotel Budapeste", filme de Wes Anderson vencedor de quatro prêmios no Oscar (entre eles, o de figurino, claro).

As acomodações misturam o clássico com o contemporâneo, em suítes que foram palco de fatos históricos —que podem ser conhecidos pelos hóspedes por meio de QR codes espalhados em seus 400 mil m² de área.

O jornalista viajou a convite do Grande Hotel Termas do Araxá

Grande Hotel Termas de Araxá

Diárias podem variar de R$ 1.000 a R$ 2.500, com café da manhã, almoço e jantar; bebidas alcoólicas são cobradas à parte. Mais informações no site

Outras opções de hospedagem

Furnas Park Resort

A 265 km de Araxá. Diárias a partir de US$ 935 por casal, com pensão completa, no site

Plaza Inn Flat

Diárias a partir de US$ 268 por casal, com café da manhã, no site

Sesc Araxá

Diárias a partir de US$ 155 (associados Sesc) ou R$ 233 (público em geral) por casal, com café da manhã, no site

Virgilius Palace

Diárias a partir de US$ 240 por casal, com café da manhã no site