Conheça Valle del Maipo, região no Chile ideal para enoturismo express

Valle del Maipo (Chile)

Entre a cordilheira da Costa e a cordilheira dos Andes, a ciência dos vinhos encontrou um laboratório ideal no Chile: o Valle del Maipo, única região produtora da bebida no mundo onde os vinhedos convivem com o dia a dia de uma grande capital, Santiago.

Lá, o enoturismo, que geralmente exige do viajante que se afaste dos centros urbanos rumo ao interior, pode ser feito de maneira express, em curtas viagens de carro, ônibus e metrô. Maipo, assim, possibilita ao turista desfrutar do patrimônio nacional que é o vinho chileno sem, no entanto, abrir mão dos circuitos cultural e noturno da capital chilena.

Vinícola Concha y Toro, localizada no Valle do Maipo, no Chile - Divulgação

"Há até uma briga histórica", explica a sommerlière Carla Silva, do paulistano Espaço Princeless - Notiê, a respeito das antigas vinícolas, antes afastadas da vida urbana e hoje "engolidas" pela área metropolitana de Santiago. "As grandes imobiliárias de luxo sempre estiveram de olho nisso. Imagina acordar em um prédio, de frente para um vinhedo? E os produtores de cabelo em pé", enquanto veem prédios altos sendo erguidos ao redor de lugares antes isolados.

É o que ocorre no casarão-sede da Santa Carolina, uma das vinícolas centenárias localizadas no Maipo, e uma das responsáveis por projetar o Chile como polo da vinicultura, ainda no século 19. Outrora uma casa de campo, hoje as instalações estão a uma caminhada de 15 minutos da estação Rodrigo de Araya, do metrô.

Fundada pelo português Luis Pereira em 1875, a vinícola obteve o primeiro reconhecimento internacional para os vinhos chilenos na Exposição Universal de 1889, em Paris. O vencedor, o vinho da linha Reserva de Família, se destaca pela mistura dos sabores vermelhos e intensos das uvas Merlot e Cabernet Flanc, com safras anuais produzidas até hoje.

O certificado da façanha, bem como as antigas garrafas do Reserva, podem ser vistos na cava subterrânea e também degustados em passeios agendados. A cava foi declarada patrimônio nacional em 1973.

Para além da vitória em Paris, outra grande responsável pelo reconhecimento mundial do vinho chileno é a "romântica história", como descreve Silva, da uva carménère que, considerada extinta no final do século 19 após uma praga assolar a região de Bordeaux, foi "encontrada viva" em 1994, no Chile.

Maipo, por sua vez, é ideal para o cultivo da Cabernet Sauvignon, justamente pelas condições climáticas e geográficas, que fazem do Chile e especialmente da região próxima a Santiago "um paraíso para as vinhas", explica a sommeliere.

"De um lado, a Cordilheira da Costa protege o cultivo dos ventos frios do Pacífico (as rúmbas). De outro, a Cordilheira dos Andes, proteção natural, traz irrigação na época do degelo. Já o rio Maipo dá ao solo a característica de pedregulho, o que possibilita que a vinha se aprofunde na terra. E, por fim, a inclinação da encosta" coroam a região como referência para a Cabernet Sauvignon, diz Silva.

Além da Santa Carolina, também é possível degustar muitos outros vinhos chilenos clássicos e suas vinícolas na região metropolitana, como a Santa Rita, a Aquitania, a Concha y Toro e a Undurraga.

O jornalista viajou a convite da Vinícola Carolina Wines