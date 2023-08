Hotel de luxo na Riviera Maia poderia ser cenário de 'White Lotus'

Riviera Maia (México)

A próxima temporada da série "White Lotus", da HBO, bem que poderia ser filmada no Maroma, hotel da rede Belmond, na Riviera Maia —litoral mexicano voltado para o mar do Caribe.

Afinal, ali está o pré-requisito perfeito: um cenário de natureza deslumbrante cercado de luxo. O local, que reabriu após uma reforma de dois anos, busca apostar na exclusividade da experiência para se diferenciar dos resorts massificados de Cancún, Tulum e Playa del Carmen, ao redor.

Hotel Belmond Maroma Riviera Maya - Christie Devine/ Divulgação

Logo na chegada, uma floresta tropical dá as boas-vindas; em seguida, diante de um espelho d’água, funcionários recebem os hóspedes com um drinque batizado de Tequila Maroma, seguido por um pequeno ritual da cultura maia.

Só então se está preparado para conhecer o hotel, dono de uma arquitetura marcante, porém casual, que inclui três piscinas ornadas com azulejos feitos à mão em pedra vulcânica. Tudo antes de vislumbrar a praia de areia branca e fofa, com água transparente que, de longe, oscila entre o verde e o azul do mar do Caribe.

A designer inglesa Tara Bemerd assina a restauração do hotel, após anos de trabalho com artesãos locais.

Sua equipe criou espaços que buscam ser autênticos às raízes e que sugerem canalizar a energia de cura do local, outrora sede da civilização maia. Foram mantidas as linhas curvas e formas orgânicas de estuques brancos, com cabanas de telhado de palha, num aceno à proposta sustentável.

O Maroma tem hoje 72 quartos, incluindo apartamentos e suítes com vista ampla para o mar, que passa a sensação de integração à natureza. Dez novas suítes e dois quartos oferecem acesso direto à praia.

Na área gastronômica, o hotel conta com dois restaurantes e dois bares. O chef mexicano Daniel Camacho mostra a rica diversidade mexicana no Casa Mayor, onde também é servido o farto café

da manhã, incluso na diária.

Nas refeições, há pratos criativos e coloridos, que incluem torres de frutos do mar e bolo de chocolate com o típico mole negro flambado com mescal da casa. Já o Woodend faz parceria com o chef estrelado australiano Curtis Stone e traz pratos sofisticados, como o camarão azul grelhado com manga verde, maçã, nabo e amêndoas tostadas.

O bar Bambuco oferece um ambiente mais casual, com balcão e banquetas em que bebidas à base das ervas sazonais do jardim acompanham a extensa coleção de mescal.

Mas é o Freddy’s Bar, ponto de encontro na praia, que mais canaliza o espírito da Riviera Maia, com música animada, frutos do mar frescos e coquetéis, além de um bar de ingredientes locais.

Para ampliar o leque de relaxamento, o Maroma ganha a partir de novembro o primeiro Spa Guerlain da América Latina, administrado pela marca conhecida por suas linhas de fragrâncias e cosméticos.

O hotel oferece ainda aulas para fazer tortillas e degustação de tequilas locais. Empresas parceiras sugerem passeios pela região, como um pelos cenotes —piscinas naturais formadas em cavernas—, que ficam a 40 minutos do hotel.

Quem pode desembolsar esse luxo todo, que não é barato, não pode deixar de contemplar a noite nas areias do Maroma, que recebeu a certificação Starlight, que reconhece hotéis que reduzem a iluminação artificial noturna. Assim, dá para experimentar a vista do céu coalhado de estrelas.

Maroma, a Belmond Hotel

Tarifas a partir de US$ 1.095 (cerca de R$ 5.400) por noite, em apartamento deluxe para dois. Para reservas e mais informações, acesse o site belmond.com/maroma