Conheça praias, hotéis e pousadas no Brasil em que nudez é permitida

Rio de Janeiro

Livre de roupas e de pudores. Assim poderia ser descrita uma modalidade de alojamentos em que a indumentária é deixada de lado, e os hóspedes são convidados a vivenciar a nudez coletiva.

Se no passado havia uma escassez de acomodações desse tipo no país, atualmente existem algumas opções voltadas a todos os públicos e bolsos. Os alojamentos para adeptos do naturismo oferecem diferentes tipos de ambiente, e alguns são próximos a praias e montanhas.

Retrato do casal Jefferson Lima, 34, e Thyago Barbosa, 38, na casa onde vivem em Realengo, na zona oeste do Rio de Janeiro, alugada para hóspedes sem roupas - Eduardo Anizelli/Folhapress

Em um amplo sobrado em Realengo, na zona oeste do Rio de Janeiro, o casal Jefferson Lima, 34, e Thyago Barbosa, 38, vem arrendando, desde julho, um quarto da residência para hóspedes sem roupas.

"Nosso espaço foi idealizado para uma experiência naturista única. A nudez é opcional e extensiva a todos os gêneros e famílias", diz Barbosa. Além do cômodo, o local também possui uma varanda com rede e um terraço com vista para a serra.

Com diárias a partir de R$ 150, eles celebram o sucesso da iniciativa e logo expandiram para outros serviços como naked transfer (traslado para a praia naturista de Abricó, também na zona oeste da cidade).

Natural da região serrana, Lucas Soares, 35, foi um desses hóspedes que aprovou a experiência com a dupla de anfitriões. "Foi ótimo passar três dias sem me preocupar com roupas", conta.

A iniciativa do casal carioca, contudo, não é isolada. Cresce no Brasil o filão de opções de estadia em que roupas são opcionais. Veja a seguir algumas delas.



Hotel gaúcho permite nudez no meio da natureza

Inserido no clube naturista Colina do Sol, no município de Taquara, no Rio Grande do Sul, o hotel Ubuntu permite um contato maior do hóspede com o estilo de vida naturista.

São 16 suítes em uma região de 70 hectares, com piscinas, lagos e quadras esportivas, com tarifas a partir de R$ 250.

As normas de conduta do hotel são regidas pelo Colina, que também oferece hospedagem em chalés e camping, mediante indicação de sócios.

Pousada admite gente sem roupa nas montanhas de Minas Gerais

Aberto há poucos meses pelo casal de aposentados Cleide Carvalho e Marcos Cabreira, o hostel El Refúgio está localizado a 100 quilômetros de Belo Horizonte, no distrito de São José da Serra. A escassez de locais naturistas no estado mineiro foi a principal motivação para a criação do espaço, segundo eles.

Com capacidade para acolher 11 pessoas nas três suítes, o local ainda conta com piscina aquecida, sauna, redário, cozinha coletiva, mesa de jogos e vista para a Serra do Cipó.

Naturista há mais de 35 anos, Moacyr Resende, 67, está planejando sua terceira estada no refúgio serrano. "Não sabia o que era um hostel, e que tinha que levar comida e, na visita seguinte, levei tudo e mais 15 amigos". As diárias são partir de R$ 160 para casal.

Complexo catarinense é voltado a casais que gostam de ficar pelados

Considerada a primeira praia naturista do Brasil, os adeptos da nudez começaram a frequentar a praia do Pinho, em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, ainda no início dos anos 1980.

É ali que está o Complexo Turístico Praia do Pinho, que abrange uma estrutura à beira-mar composta por pousada, chalés e acampamento.

É disponível apenas para casais —mulheres e homens desacompanhados que podem usufruir do passaporte naturista. Valores: a partir de R$ 250 em quarto simples, sem café da manhã.

Na Paraíba, hostel é voltado ao publico LGBTQIA+

Mais flexível quanto às regras de conduta, o Pelados Beach Hostel está situado na praia de Tabatinga, no município de Conde, Paraíba. O proprietário Reginaldo Telles, 44, o chama de o primeiro hostel nudista LGBTQIA+ hetero-friendly da América Latina.

"Todos são bem-vindos, especialmente os casais gays, que representam 30% do nosso público", diz. As outras fatias, segundo ele são formadas por gays desacompanhados, além de héteros e bissexuais de ambos os gêneros.

Com uma vista para o mar, o local tem piscina, jardim e uma área de interação onde ocorrem intervenções artísticas, música, poesia e paqueras.

Telles informa que não é um lugar com apelo sexual, mas de conexões entre pessoas, em que o respeito ao próximo prevalece. Aberto há quatro meses, e com capacidade para até 16 hóspedes, as diárias começam em R$ 180 por pessoa em quarto compartilhado.

Empresário quer camping para nudismo em São Paulo

Em breve, o município de Natividade da Serra ganhará uma hospedaria nudista. O empresário Éder Ferreira, 41, planeja inaugurar um hostel para 30 pessoas em dezembro, ampliando o espaço de camping.

A propriedade de 68 mil m², tem sediado alguns eventos desprovidos de vestimenta. Além disso, está nos planos de Ferreira transformar o local em um condomínio nudista no futuro.

Veja lista de praias naturistas oficiais no Brasil

Praia de Barra Seca, em Linhares, Espírito Santo;

Praia de Massarandupió, em Entre Rios, Bahia;

Praia de Tambaba, em Conde, Paraíba;

Praia de Pedras Altas, em Palhoça, Santa Catarina;

Praia da Galheta, em Florianópolis, Santa Catarina;

Praia do Pinho em Balneário Camboriú, Santa Catarina;

Praia do Abricó, Rio de Janeiro;

Praia Olho de Boi, Búzios, Rio de Janeiro.

Atualmente existem cerca de 23 entidades filiadas à Federação Brasileira de Naturismo. Com o crescimento de acomodações naturistas no Brasil, o país pode vir a se tornar um destino promissor para visitantes desnudos.