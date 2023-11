Saiba como é voar na classe executiva da United Airlines

Chicago

O investimento em classes executivas cada vez mais luxuosas tem sido um dos principais fronts da batalha entre companhias aéreas para disputar passageiros no período pós-Covid. Não é para menos. A empresa de consultoria em aviação AeroDynamic estima que essa fatia movimente em torno de US$ 2,6 bilhões (ou R$ 13 bilhões) no mundo todo, o que representa quase metade de todo o mercado da venda de tíquetes aéreos.

Chamada de Polaris, a classe executiva da United Airlines está disponível em todos os voos da companhia para o Brasil, tanto nos Boeing 787 quanto nos Boeing 767 - Divulgação

De olho nesse naco, os três gigantes americanos —United, Delta e American Airlines— empreendem uma corrida para conquistar esse tipo de passageiro. Estamos falando de alguém que pode pagar até dez vezes o preço de uma passagem de classe econômica para ter, entre outros benefícios, fila menor no controle de segurança do aeroporto, embarque preferencial, assento totalmente reclinável e com mais privacidade, menu requintado, além dos chamados kits de amenidades, como nécessaire com produtos de beleza.

Por causa disso, série de reportagens da Folha vai mostrar como é voar nas classes executivas de algumas empresas áreas, ajudando o consumidor a ponderar se vale a pena desembolsar dólares a mais —e não é pouca coisa— para comprar esse tipo de passagem. Em setembro, a reportagem já mostrou como é voar para os EUA na classe executiva da Delta Airlines.

No caso da United Airlines, estamos no terreno da Polaris, que é como é chamada a classe executiva dessa companhia aérea, existente em todos os voos diários que partem de Guarulhos para os aeroportos americanos de Nova York/Newark, Washington DC, Houston e Chicago. Também está disponível nos voos que partem do Galeão, no Rio de Janeiro, com destino a Houston.

A reportagem usou esses serviços na rota São Paulo-Chicago-São Paulo, em outubro, em um Boeing 787 da companhia.

Os benefícios oferecidos começam no Aeroporto de Guarulhos. Há a fila própria para o check-in, separada daquela da classe econômica, e a possibilidade de usar o lounge VIP do Espaço Banco Safra, que conta com boa oferta de bebidas e bufê de comida.

Já quem parte de Chicago tem à disposição um amplo lounge VIP no aeroporto de onde se pode acompanhar a movimentação dos voos enquanto se come à vontade no bufê ou no restaurante à la carte —tudo incluído no valor da passagem. Há também poltronas para descanso e chuveiros para quem quiser se trocar antes do embarque.

Dentro da aeronave, as poltronas da classe executiva são dispostas em esquema 1-2-1, com divisórias que dão boa privacidade aos ocupantes. Botões ao lado do assento ajustam a reclinação da poltrona, que pode ir até 180º, como se fosse uma verdadeira cama. E o controle lateral configura preferências nas telas individuais, com opções de entretenimento até que bem generosas: vasto cardápio de filmes, séries e música, incluindo obras que estrearam pouco tempo antes.

Ao lado do assento, perto de uma espécie de pequena mesa há um pequeno armário, ideal para guardar carteira, telefone celular e outros apetrechos. Eles já vêm equipados com garrafa de água mineral e um headphone, desses fones de ouvido com abafadores, diferentes dos earphones disponíveis na classe econômica.

O chamado kit de amenities é um dos pontos altos da Polaris. Eles contam com meias, tapa-olhos, escova e pasta de dente, além de lenços umedecidos e produtos como lip balm, para lábios secos, bruma hidratante e sérum anti-olheiras, todos da marca Therabody. Eles vêm dentro de uma pochete com duas divisórias, o que facilita na hora de usar o banheiro do avião, já que o passageiro pode prendê-la ao corpo, e pode ser reutilizada depois.

Ainda nesse assunto de amenities, passageiros da executiva da United têm à disposição um travesseiro de tamanho padrão, isto é, como o de uma cama normal, e não como aqueles menores distribuídos na classe econômica. Cobertores, feitos a partir de material reciclável, são assinados pela loja de departamentos americana Saks Fifth Avenue.

Nos voos noturnos entre São Paulo e Chicago foram servidos jantar, café da manhã e um snack entre eles, todos com opções vegetarianas.

O jantar veio antecedido por salada à base de couve romanesca, edamame e cenouras, além de burrata e tiras de carne com gengibre e rúcula. Havia quatro opções de prato principal: costelinha ao molho bordelaise com tomate e polenta; fricassê de frango com molho bechamel e batatas; bacalhau grelhado com molho shoyu e tomate-cereja; além de couve-flor assada com manteiga balsâmica. De sobremesa, sundae de creme ou torta de maçã.

Na carta de vinhos tintos, cabernet sauvignon da Califórnia e pinot noir francês; na de brancos, chardonnay e sauvignon californianos ou um rosé da Provença.

Tamanha mordomia tem um preço, claro. A tarifa em classe executiva United Polaris para o voo direto de Guarulhos a Chicago sai por cerca de R$ 53.192, incluindo taxas de embarque. O preço, sujeito a alterações, vale para compras com 14 dias de antecedência da data da viagem e permanência de um domingo ou pelo menos 24 horas no destino. Mais informações podem ser conferidas no site da companhia aérea.