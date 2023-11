United Airlines inaugura loja conceito na avenida Paulista

São Paulo (SP)

A United Airlines, uma das principais companhias aéreas que conectam o Brasil aos Estados Unidos, inaugura na próxima segunda (13) uma loja conceito no número 777 da av. Paulista, no mesmo prédio em que opera a sua sede no Brasil —que já funcionava como um ponto de atendimento aos clientes da empresa.

Boeing 777 da United Airlines, que voa do Brasil para Houston, Chicago, Washington e Nova York, nos Estados Unidos - Divulgalção

Com o novo espaço, a companhia oferece com mais conforto para os clientes, que poderão ser atendidos sentados, por exemplo. A inauguração da loja vem na esteira de ambicioso plano de expansão da marca que, no Brasil, inclui o aumento do número de assentos ofertados (graças à alocação de aeronaves maiores e mais modernas para as rotas brasileiras) e o estabelecimento de um hangar de manutenção no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro.

"Hoje nós já somos a maior companhia aérea do mundo em frota e receita por passageiro. Recentemente compramos mais de 800 aeronaves, estamos crescendo a estrutura para receber essas aeronaves. O Brasil foi um dos mercados escolhidos", conta Jacqueline Conrado, gerente da United no Brasil. "É um país super importante na nossa estratégia global, tanto pelo crescimento consistente da nossa operação aqui quanto pelo potencial de seguir crescendo."

Em março deste ano, a United voltou a voar do aeroporto de Guarulhos para Washington, DC. A rota foi a última a ser retomada no pós-pandemia e, com ela, a companhia passa a ter uma oferta de assentos maior que em 2019 —maior, inclusive, que suas concorrentes diretas, como Delta e American Airlines. Além da capital dos Estados Unidos, a United também voa de São Paulo para Houston, Chicago e Nova York, e do Rio de Janeiro para Houston.

"Nossos destinos diretos nos EUA são, notadamente, destinos corporativos. Mas com um potencial turístico imenso, o que nos dá muitas oportunidades de crescimento no segmento de lazer. A nova loja é um passo para estar mais perto desses clientes, que estão cada vez mais exigentes", explica a executiva. "São clientes dispostos a pagar, mas que em troca querem um atendimento superior. Nosso setor não é mais uma commodity, e por isso estamos investindo muito em atendimento."

Conrado diz que, pelas peculiaridades do mercado brasileiro, ele é um grande laboratório para as novidades da companhia, como o atendimento pelo Whatsapp, por exemplo.

"É uma coisa que a gente não tem nos Estados Unidos, por exemplo, mas temos aqui, porque é um canal muito característico do mercado brasileiro", explica ela. "Essa nova loja é um modelo que está sendo implementado aqui para depois ser replicado no Rio de Janeiro, onde temos duas lojas, e em todas as nossas bases na América Latina."