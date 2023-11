Veja o que conhecer na República Tcheca e na Eslováquia além das capitais

São Paulo

A Tchecoslováquia, localizada no leste europeu, foi fundada em 28 de outubro de 1918 após a fragmentação do Império Austro-Húngaro na Primeira Guerra Mundial. Posteriormente, foi dividida em dois países: Eslováquia e República Tcheca.

Nos dias de hoje, a Eslováquia oferece uma mistura encantadora de história, com castelos majestosos, e natureza deslumbrantes. Com belas paisagens montanhosas, os visitantes também podem aproveitar o melhor do inverno e da primavera. Já a República Tcheca é famosa por sua arquitetura impressionante, juntamente de sua tradição cervejeira.

Com histórias ricas e culturas vibrantes, ambos países atraem turistas de todo o mundo que buscam experiências únicas no continente europeu. A seguir, descubra cidades, além das capitais Bratislava e Praga, que merecem a visita.

Castelo de Bojnice, um dos monumentos mais antigos e importantes da Eslováquia. - Divulgação

Eslováquia

Banská Štiavnica

Na região central da Eslováquia e próximo a Banská Bystrica, sexta maior cidade eslovaca, encontra-se a pequena Banská Štiavnica. A cidade está na lista de patrimônios mundiais da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco. No século 18, tornou-se o maior centro mineiro de metais preciosos da monarquia dos Habsburgos. Nas colinas, dentro de um antigo vulcão extinto, há um calvário barroco com representações de diferentes cenas da vida de Jesus. A entrada é gratuita e o horário de funcionamento é das 9h às 17h durante todo o ano. O passeio começa no centro de informações turísticas, na rua Pod Kalváriou. No estabelecimento, é possível comprar lembranças, tomar um refresco nos restaurantes próximos ou usar o banheiro.

Bojnice

Também situada na região central da Eslováquia, Bojnice apresenta ambientes dignos de contos de fadas. O castelo da cidade, com telhados em tons azul-esverdeados, é um dos monumentos mais antigos e importantes do país. Construído no século 12, ele conta com três andares. Visitantes podem conhecer a caverna natural de Travertino, que está 26 metros abaixo do nível do quarto pátio. O público precisa adquirir ingressos na bilheteria. O valor varia de acordo com o número e tipo de passeios selecionados.

Košice

Košice foi considerada capital europeia da cultura, juntamente com Marselha-Provença, na França, em 2013. No coração da cidade, destaca-se a grandiosidade da igreja de Santa Isabel, uma das mais belas catedrais góticas da Europa e a maior igreja da Eslováquia, com capacidade para 5.000 pessoas. Em outubro, acontece o festival Biela Noc (em português, Noite Branca) –um projeto internacional de arte contemporânea. Durante três dias de exposições com obras nacionais e estrangeiras, o público pode encontrar uma atmosfera mágica e o aproveitamento de espaços públicos, como a igreja de Santa Isabel, que recebe grandes projeções em seu lado externo. Grande parte do circuito artístico ocorre de maneira gratuita. Para visitar determinadas galerias, os ingressos custam a partir de 10 euros (R$ 54) e podem ser adquiridos no local ou no site.

Poprad

Com destaque para a vista para a cadeia de montanhas Tatras, Poprad é uma atração inesquecível para os amantes da primavera e do inverno europeus. A cidade funciona como uma porta de entrada para trilhas e pistas de esqui em meio à natureza, e um conjunto de trens especiais, parecidos com bondes, conectam os resorts nos Altos Tatras entre si e com Poprad. As passagens para um trecho estão disponíveis a partir de 2 euros (R$ 11).

Trenčín

Capital do distrito de Trenčín, o município possui um castelo, de arquitetura românica, que leva o mesmo nome e já foi ocupado por famílias nobres eslovacas. É possível encontrar circuitos de visitação que custam entre 3 e 11 euros (R$ 16 a R$ 58). Uma famosa inscrição romana está escondida atrás do hotel Elizabeth, no centro da cidade. A visitação é gratuita e basta seguir as indicações para chegar ao primeiro andar e encontrar os escritos em uma rocha, com proteção de um vidro.

 Ossuário de Sedlec, em Kutná Hora - Luiza Moreira

República Tcheca

Brno

Segunda maior cidade da República Tcheca, Brno fica próxima a Bratislava, capital eslovaca, e pode ser facilmente acessada de trem, já que a viagem dura cerca de duas horas. A capital da região da Morávia é popular por ser uma cidade universitária. A rua Dominikanska é repleta de bares com cervejas boas e baratas. A catedral de São Pedro e São Paulo e o castelo Špilberk são os pontos turísticos mais famosos. Na principal praça do centro, Náměstí Svobody, existe um relógio astronômico, semelhante a uma bala de fuzil. Todos os dias, às 11h, uma bola de gude de vidro é lançada e os espectadores podem pegá-la em uma das quatro aberturas do monumento e levá-la como lembrança.

Český Krumlov

Quase na fronteira com a Áustria e às margens do rio Moldava, encontra-se Český Krumlov –considerada patrimônio da humanidade, segundo a Unesco. A cidade foi construída no entorno de um castelo medieval, do século 13, com elementos góticos, renascentistas e barrocos. A visita à área externa, aos jardins e ao fosso –onde vivem os ursos de estimação do castelo– é gratuita. Para quem deseja conhecer o interior, existem diversos tipos de tours guiados oferecidos em inglês, alemão ou tcheco, que variam de 70 a 280 euros (R$ 15 a R$ 61). Crianças de até 5 anos não pagam. As visitas pagas incluem o acesso à torre do castelo, que proporciona uma vista de 360° da região. No centro histórico, a arquitetura permanece intacta devido à evolução pacífica local ao longo de vários séculos. Caminhar pelas ruas estreitas de Český Krumlov traz uma imersão ao público em mais de 600 anos de história.

Karlovy Vary

Conhecida pelas águas termais e spas, Karlovy Vary já recebeu personalidades, como Ludwig van Beethoven, Franz Kafka, Sigmund Freud e Napoleão Bonaparte, que se hospedaram no mais luxuoso hotel da região: Grand Hotel Pupp –também cenário do longa-metragem "007 - Cassino Royale".

O licor mais famoso do país, Becherovka, é fabricado na cidade e leva mais de 20 ervas e água termal da região em sua composição. O museu de Jan Becher, criador da bebida, está localizado em um edifício histórico de 1867 que serviu como fábrica da Becherovka por mais de 140 anos. Cada passeio termina com uma degustação dos produtos. Os ingressos custam a partir de 250 coroas tchecas (R$ 54) e podem ser adquiridos no site.

Kutná Hora

Próxima a Praga, Kutná Hora é um clássico bate-volta da capital tcheca. A cidade também é reconhecida como patrimônio mundial da Unesco e é famosa pelo ossuário de Sedlec –decorado com mais de 40 mil esqueletos de pessoas que teriam morrido entre os séculos 14 e 15, nos períodos de peste negra e guerras hussitas—, que fica no subsolo da Catedral e do Cemitério de Todos os Santos. Para visitar o ossuário e a catedral, é necessário adquirir ingressos que variam de 50 a 120 coroas tchecas (R$ 11 a R$ 26). O visitante também possui a opção de comprar um combo e ainda visitar a Catedral de Santa Bárbara, padroeira dos mineiros, que têm valores entre 105 e 320 coroas tchecas (R$ 23 a R$ 76). Os ingressos estão disponíveis somente no centro de informações da cidade, já que as vendas não são mais realizadas de forma online.

Plzeň

É no país mais cervejeiro do mundo que foi fundada a Pilsner Urquell, conhecida como a melhor cerveja pilsen do mundo. A instituição oficial do turismo na República Tcheca, a Czech Tourism, afirma que o o museu da Plzeňský Prazdrojé é o único museu no globo instalado nos prédios da cervejaria original, onde o método, criado por Josef Groll, em 1842, é seguido até hoje. A fórmula de sucesso foi a base da marca Pilsner Urquell. Na visita, em inglês, alemão ou tcheco, o público pode aprender detalhes sobre a produção e técnicas centenárias. O passeio dura 110 minutos e termina nos túneis de armazenamento, que contam com barris artesanais. O visitante é convidado a experimentar a cerveja ainda não pasteurizada. Os ingressos estão disponíveis no site da Pilsner Urquell e custam 380 coroas tchecas (R$ 83).