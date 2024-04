Conheça hotéis que operam com energia limpa no Brasil

São Paulo

Faz algum tempo que os hotéis brasileiros apostam na energia solar. No entanto, os pioneiros precisaram construir usinas próprias, já que somente grandes indústrias se enquadravam no chamado mercado livre de energia.

Hoje, o cenário é outro. Em setembro de 2022, outros consumidores de alta tensão foram autorizados a cancelar seus contratos com as distribuidoras convencionais e escolher seus fornecedores. Em janeiro de 2024, a regalia foi ampliada às pequenas e médias empresas.

Hotel Toriba, em Campos do Jordão (SP), que usa energia limpa em suas instalações - Divulgação

Com a mudança mais recente, até pousadas vão poder optar pela migração, desde que elas não fiquem em áreas rurais e façam parte do grupo A (negócios que precisam de voltagem acima de 2,3 quilovolts).

Segundo Claudio Ribeiro, presidente da 2W Ecobank, uma das 400 empresas comercializadoras de energia em operação no país, a economia na conta de luz pode chegar a 40%. Mas esta não tem sido a única motivação dos hoteleiros.

"É possível escolher fontes de energia limpas e renováveis, como a eólica e a solar, uma decisão que as empresas podem usar em suas estratégias de marketing. No passado, esses recursos eram caros, mas a tecnologia evoluiu muito e o custo já se equipara ao da energia convencional."

Em junho de 2023, a rede Iberostar Hotels & Resorts anunciou que 100% de energia consumida pelo Complexo Praia do Forte, na Bahia, já vinha de fontes eólica e solar, com origem comprovada pelo i-REC (Certificado de Energia Renovável). A iniciativa faz parte do compromisso global de tornar o grupo neutro em carbono até 2030.

No dia a dia, os hóspedes não sentem qualquer diferença, por isso são informados da novidade através do site de reservas, de material informativo interno e de atividades recreativas dirigidas a crianças e adultos.

Segundo Camila Paulini, gerente de sustentabilidade da Iberostar, saber que o hotel colabora para a preservação do planeta contribui positivamente para a imagem da marca.

Hotel Bourbon Cataratas do Iguaçu Thermas Eco Resort, que usa energia limpa em suas atividades - Divulgação

Ísis Batista, gerente de ESG do Grupo Tauá, faz coro. Desde 2022, 100% da energia consumida pelos hotéis do grupo são provenientes de fontes limpas e renováveis. Além de fazer questão de que os hóspedes saibam disso, a equipe de Batista chama atenção para tecnologias que evitam desperdício de energia. Os estrangeiros, diz a executiva, são os mais exigentes.

"Para aqueles que são conscientes, essas mudanças fazem diferença e influenciam sua experiência de hospedagem", afirma.

Também fazem parte do cardápio de fontes limpas e renováveis o biogás e a biomassa, que geram energia a partir de matéria orgânica.

Inaugurado em 1943, o Hotel Toriba, em Campos do Jordão (SP), passou por reforma em 2015 e trocou a antiga caldeira a gás por um sistema de aquecimento por biomassa.

Além de briquetes (blocos de madeira compactada), são usados galhos de limpeza do jardim e sobras de madeiras das obras do hotel. As cinzas resultantes da queima da biomassa ajudam a corrigir o solo dos canteiros e o excedente é doado a agricultores da região.

Segundo Aref Farkouh, sócio-diretor do hotel, o investimento de R$ 373 mil se pagou em dois anos, pois gera economia média anual de R$ 185 mil.

Veja, a seguir, hotéis de diferentes categorias que se destacam pelo uso de energia limpa e renovável.

Accor Ibis Sinop (MT)

Inaugurado em dezembro de 2015, com 114 quartos, o hotel de categoria econômica usa energia solar desde 2022. Painéis fotovoltaicos na propriedade garantem 48% da energia consumida, enquanto o restante é gerado por placas instaladas a 520 km do empreendimento.

Tarifa – diárias para quarto duplo a partir de R$ 329,90 (sem café da manhã)

Reservas – all.accor.com/hotel/8644/index.pt-br.shtml

Bourbon Cataratas do Iguaçu Thermas Eco Resort (PR)

Com 311 acomodações, em uma área de 245 mil m², a unidade paranaense, inaugurada em 1973, segue o programa da rede Bourbon Hospitalidade e, até 2026, terá metade de toda a energia consumida proveniente de fontes limpas e renováveis.

Tarifa – diárias a partir de R$ 535,50 por pessoa, com café da manhã

Reservas –bourbon.com.br

Complexo Iberostar Praia do Forte (BA)

Desde 2023, 100% da energia consumida pelos dois hotéis do complexo, Iberostar Selection Praia do Forte e Iberostar Bahia, é proveniente de energia limpa certificada. Os 181 mil hóspedes anuais, distribuídos em mais de 1.000 quartos, consumiram 21.628.195 KWh no primeiro ano do sistema.

Tarifa – diárias a partir de R$ 695 por pessoa no sistema all inclusive

Reservas – iberostar.com/br/hoteis/praia-do-forte/iberostar-praia-do-forte

Hotel Fazenda Morros Verdes Ecolodge (SP)

Localizado em Ibiúna e cercado pela mata atlântica, o hotel tem 36 bangalôs em uma área de 300 hectares. A usina fotovoltaica própria, com 160 placas, foi inaugurada em 2014.

Tarifa – diárias para casal a partir de R$ 1.606, com pensão completa

Reservas – fazendamorrosverdes.com.br

Hotel Vinícola Davo (SP)

Inaugurado em fevereiro de 2020, em Ribeirão Branco, o complexo de enoturismo tem 780 hectares e ganhou a própria usina fotovoltaica em agosto de 2023. Ela já é responsável por 100% da energia consumida pelas 19 suítes e três chalés.

Tarifa – diárias de casal a partir de R$ 1.950, com café da manhã, almoço, chá da tarde e degustação de três vinhos

Reservas – hotelevinicoladavo.com.br

Hotel e Vinícola Família Davo, em Ribeirão Branco, a 290 km de São Paulo - Divulgação

Le Canton (RJ)

Em 2022, o complexo localizado em Teresópolis, na região serrana fluminense, migrou para o mercado livre e já adquire 100% da energia consumida de fontes eólica e solar. A propriedade de 2 milhões de m² abriga três hotéis (Village, Magique e Fazenda Suíça), que somam 261 quartos e hospedam mais de 200 mil pessoas por ano, além do parque de diversões coberto Parc Magique e da área de lazer Canton Ville.

Tarifa – diárias para casal, com uma criança até 12 anos, a partir de R$ 750, com pensão completa

Reservas – lecanton.com.br

Rio Quente Resorts (GO)

O grupo Aviva, dono do resort, dispõe de uma usina de energia fotovoltaica. Desde 2021, ela supre 25% do consumo do complexo, que inclui seis hotéis, com 1.100 apartamentos ao todo, e o parque aquático Hot Park. São 3.600 placas, em uma área de 18 mil m².

Tarifa – diárias para casal a partir de R$ 2.867,10 (com café da manhã e jantar)

Reservas – rioquente.com.br

Rosewood São Paulo (SP)

O hotel, inaugurado em 2022, tem 100% da energia oriunda de fontes renováveis e limpas. Painéis solares instalados na propriedade recebem o reforço da energia contratada no mercado livre para alimentar as 160 acomodações de alto luxo, além das cem suítes privativas disponíveis para compra.

Tarifa – diárias para casal a partir de R$ 3.450, com café da manhã

Reservas – rosewoodhotels.com/pt/sao-paulo

Tauá Atibaia (SP)

Com 550 quartos, cercados por uma área de 280 mil m², o resort consome 100% da energia oriunda de fontes limpas e renováveis. Ainda este ano, será implantado um projeto de automação para garantir eficiência energética, com medição de consumo em tempo real.

Tarifa – diárias para casal a partir de R$ 1.737, com pensão completa

Reservas – tauaresorts.com.br/atibaia