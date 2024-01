Na onda de 'Renascer', fazendas de cacau atraem turistas no sul da Bahia

Ilhéus (BA)

Eternizada nas obras de Jorge Amado como a terra do cacau, a cidade de Ilhéus, na Bahia, tem presença forte do fruto em sua paisagem e na cultura local. No próximo dia 22, isso vai ficar mais marcante com a estreia do remake da novela "Renascer", na Globo, que teve algumas cenas rodadas na região.

Ambulantes vendendo cacau na beira das estradas são comuns na região. Muitos restaurantes e hotéis usam o alimento em bebidas no cardápio e como item de decoração.

Frutos de cacau colhidos na fazenda Dengo Origem, em Ilhéus - Alberto Monteiro/Divulgação

A cidade hoje aposta na cultura cacaueira como atrativo turístico para além das praias e das referências à literatura.

Muitas fazendas que plantam e beneficiam o fruto têm investido em estrutura para receber visitantes interessados em conhecer do plantio à transformação em chocolate.

Como o cacaueiro produz durante quase todo o ano, as visitas ocorrem em qualquer época. Ainda que o período chuvoso possa dificultar o acesso às fazendas, vale trocar um dia de praia pelo passeio no campo.

A fazenda Dengo Origem, da marca de chocolates Dengo, foi aberta para visitação no ano passado. Fica a cerca de 40 km do centro de Ilhéus, acessível por estrada de terra. O transporte para quatro pessoas com agentes de turismo locais fica em torno de R$ 300.

O passeio começa com uma apresentação da história do local. Depois, o visitante pode ver como funciona o beneficiamento. É possível ainda experimentar o mel de cacau, líquido extraído da polpa.

A principal atração é a plantação em si. As árvores são fincadas em um esquema conhecido como cabruca, no qual o cacau divide espaço com plantas nativas e outras frutas. Além de conhecer mais sobre o alimento, aprende-se a quebrar o cacau e dá para experimentar a fruta in natura. O passeio termina com uma degustação de chocolates.

O roteiro dura cerca de duas horas e custa R$ 160 para adultos. As visitas devem ser marcadas com antecedência pelo site.

Uma opção para quem quer ficar perto da cidade é a fazenda Yrerê. O lugar tem recepção mais familiar e aconchegante. Os cachorros que vivem por lá são companhia no passeio. A visita dura cerca de duas horas. A primeira metade é dedicada ao passeio pela área de cabruca e, a parte final, a uma conversa na varanda da casa acompanhada da degustação dos chocolates.

A visita acontece de segunda a sábado, às 9h30 e às 11h, e custa R$ 30. Menores de 12 anos não pagam. O transporte em agências da cidade fica em torno de R$ 200, para um grupo de quatro pessoas. Há informações no perfil no Instagram.

Interessados em conhecer mais sobre o cacau e o chocolate também podem visitar a fazenda Capela Velha, que fica a pouco mais de 40 km do centro de Ilhéus. O acesso é feito por um pequeno trecho de estrada de terra e a rodovia foi recapeada recentemente.

A visita apresenta todo o processo de beneficiamento das amêndoas de cacau, passando pelos mecanismos de fermentação e secagem. Ali, o fruto é seco de três formas diferentes —em barcaças a céu aberto, em estufas e em um secador aquecido a gás.

A fábrica funciona atrás de paredes de vidro, deixando os turistas com água na boca ao acompanhar a produção.

O passeio termina com degustação de chocolates na loja da fazenda, onde os visitantes também podem comprar outros produtos oriundos do cacau, como chá, mel e geleia.

A Capela Velha funciona de segunda a sábado, com visitas às 9h30 e às 14h30. O valor é de R$ 30 por pessoa, e o transporte nas agências fica em torno de R$ 250 para grupos de quatro pessoas. Reservas podem ser feitas pelo site.

Localizada em um distrito da cidade de Itacaré, a cerca de 100 km de Ilhéus, a fazenda Vila Rosa inclui em seu tour a visitação ao casarão histórico, que foi a sede original da propriedade, construída em 1930. Além do passeio pela cabruca, os visitantes também conhecem todos os processos pelos quais o cacau passa até virar chocolate. A Vila Rosa é a única das fazendas visitadas que conduz os turistas por réplicas dos equipamentos, em vez da produção real.

Ao fim do passeio, os visitantes podem entrar, de fato, na fábrica de chocolates e ver como ele é produzido, além de degustar os chocolates.

Para conhecer a Vila Rosa não é necessária reserva. As visitas ocorrem diariamente às 9h, 11h e 14h. A entrada custa R$ 80 para adultos. Pessoas acima dos 60 e menores de cinco anos não pagam. Há mais informações no site. O transporte a partir de Ilhéus fica em R$ 400 para grupo de quatro pessoas.

Devido à importância do cacau e do chocolate para Ilhéus e região, a cidade recebe desde 2009 o evento Chocolat Festival —em julho deste ano foi realizada sua 30ª edição.

O acesso à cidade de Ilhéus pode ser feito por meio do aeroporto Jorge Amado, que recebe voos diários de São Paulo, Belo Horizonte e Salvador.