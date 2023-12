Conheça dez resorts no Brasil para curtir com a família

São Paulo (SP)

Ter uma vida de rei nos resorts é um sonho de férias. Famosos pelo sistema all inclusive, que oferece comidas, bebidas e atividades à vontade, eles oferecem sossego e diversão para famílias.

São eles que abrem a nova série de reportagens da Folha. Semanalmente, o especial elencará hotéis imperdíveis para visitar no Brasil. A seleção trará opções nos diferentes cantos, nos grandes centros, no interior e no litoral.



Carmel Cumbuco

Os ventos alísios e a posição geográfica do litoral oeste cearense fazem da praia de Cumbuco, também pertinho de Fortaleza, um dos pontos de kitesurf mais procurados do mundo. Ali também fica este refinado resort que oferece aulas de kitesurf, passeios de quadriciclo e jangada e bicicletas adaptadas para passeios na praia. Quem vai a dois também pode contratar um jantar romântico e até mesmo a experiência lua de mel, com decoração especial, espumante, jantar e massagem no spa.

Av. dos Coqueiros, S/N, Caucaia (CE). Diárias a partir de R$ 991 em carmelhoteis.com.br

Beach Park

Vista do Beach Park e seus resorts a partir da plataforma do Insano, toboágua de 41 metros de altura em Aquiraz, no Ceará - Divulgação

A menos de 30km de Fortaleza, o parque aquático mais famoso do Brasil oferece quatro resorts à sua volta, com opções para todos os públicos. Para quem procura mais contato com a praia do Porto das Dunas, a melhor opção é o Oceani, um pouco mais distante do parque. Já para famílias e grandes grupos, o ideal é ficar no Wellness, que oferece acomodações para até seis pessoas, kids club, atividades recreativas para todas as idades e ainda aceita pets.

R. Porto das Dunas, 2.734, Aquiraz (CE). Diárias a partir de R$ 736 (ingressos do parque não inclusos) em beachpark.com.br

Pratagy Acqua Park Beach

Pratagy Acqua Park Beach, que fica entre o estuário do rio Merim e a praia, em Maceió (AL) - Divulgação

Também reconhecido como "amigo do autista", este resort próximo às piscinas naturais do Pratagy, a 20 km de Maceió, tem dois planos all-inclusive: o regular e o premium, que inclui menu à la carte autoral e bebidas mais sofisticadas. O hotel oferece ainda atividades para os pequenos de acordo com a idade deles, incluindo caminhadas ecológicas, jogos aquáticos, e caça de carangueijo. Os adultos ainda podem praticar caiaque e stand-up paddle no no estuário do rio Meirim, que fica entre o resort e a praia.

Rod. AL 101 Norte, KM 10, 10.202, Maceió (AL). Diárias a partir de R$1186 em pratagy.com.br

Tivoli Praia do Forte

Piscina de borda infinita no Tivoli Eco Resort, na Praia do Forte, na Bahia - Divulgação

Com foco em turistas que gostam de ecoturismo, mas que não abrem mão do conforto, o hotel se vale da proximidade com o mar e do contato com a Mata Atlântica como chamariz.

Do resort, é fácil chegar a praias de areia brancas onde ocorrem desovas de tartarugas marinhas ou dos espaços com recifes de corais. Dentro do hotel, famílias têm à disposição atividades esportivas e educativas para as crianças.Já os adultos encontram descanso no spa. Também dá para aproveitar o restaurante Goa para experimentar pratos típicos da cozinha baiana.

Av. do Farol - Praia do Forte (BA). Diárias a partir de R$ 2.099 em tivolihotels.com

Malai Manso Resort

O Malai Manso Resort, às margens do Lago do Manso, na Chapada dos Guimarães (MT), está entre os maiores resorts all inclusive do centro-oeste

Na região do Lago do Manso, na Chapada dos Guimarães, o Malai é o único resort all inclusive da região centro-oeste. Além de comidas e bebidas, o sistema inclui também diversas atividades de lazer com monitoria para crianças a partir de 4 anos - trilhas, tirolesa, escalada, arvorismo, arco e flecha fazem parte do programa. Durante todo o mês de janeiro até 21 de fevereiro, uma programação especial de férias com a Turma do Malaizinho, os personagens do resort, promete ainda mais diversão para os pequenos.

Rod. MT 351, km 67, Chapada dos Guimarães, Mato Grosso (MT). Diárias a partir de

R$ 1.700 em malaimansoresort.com.br

Transamérica Comandatuba

Atividades aquáticas do Transamérica Comandatuba, na ilha de Comandatuba (BA) - Divulgação

Construído em 1989 na ilha homônima no sul da Bahia, o hotel mescla atividades de sustentabilidade com brincadeiras para crianças de diferentes idades. Pequenos têm podem participar de caça ao tesouro ao redor da ilha, conhecendo os mangues da Mata Atlântica. Dá até para pescar caranguejos sob supervisão de biólogos, que ensinam sobre a importância da espécie. Outra atividade alinhada ao ecoturismo é o plantio de árvores nativas da região. Já para os mais aventureiros de 7 a 12 anos, a melhor opção é o passeio de caiaque ao redor da ilha.

Ilha de Comandatuba, s/n- Una (BA). Tel: (11) 4040-3322. Diárias a partir de R$ 1.326 em transamericacomandatuba.com.br

Rio Quente Resort

Praia do Cerrado, a principal atração do Rio Quente Resort, em Goiás - Divulgação

O complexo goiano oferece seis diferentes hotéis que atendem demandas de diferentes tipos de viajantes, de amigos e casais até famílias e grandes grupos. Quem se hospeda em qualquer um deles tem acesso gratuito ao Hot Park, que se gaba de ser um dos maiores parques aquáticos do continente. Graças à geotermia da região, as águas por lá são sempre naturalmente quentinhas.

R. Complexo Turístico Rio Quente Resorts, SN, Rio Quente (GO). Diárias a partir de R$ 800 em rioquente.com.br

Hot Beach Olímpia

Jardim da Turma, nova área infantil do Hot Beach Olímpia - Divulgação

Detentor do selo de "Empresa Amiga do Autista", que reconhece o preparo das equipes e dos espaços para acolher este público, em julho deste ano o complexo inaugurou o Jardim da Turma, a maior área infantil em um parque aquático na América do Sul, inspirada no folclore brasileiro. Durante todo o mês de janeiro, o parque receberá os personagens e atividades do Mundo Bita para animar as férias da criançada.

Av. Gov. Adhemar Pereira de Barros, 1.700, Olímpia (SP). Diárias a partir de R$743 em hotbeach.com.br

Club Med Rio das Pedras

Espaço Exclusive Collection do Club Med Rio das Pedras, em Mangaratiba (RJ) - Divulgação

Na costa verde, pertinho de Mangaratiba (RJ), o Club Med oferece uma das melhores estruturas do país para quem viaja com crianças, independente da idade e de acordo com ela. Há desde kit de boas-vindas e serviços de babá para bebês até monitorias específicas para crianças e atividades esportivas para os adolescentes. Os adultos ainda podem praticar diversos esportes, arco e flecha, esqui aquático e caiaque no rio.

Rod. BR-101, Km 445.5 s/n, Mangaratiba (RJ). Diárias a partir de R$ 2293 em clubmed.com.br

Tauá Atibaia

Hidromassagem do parque aquático indoor do resort Tauá, em Atibaia - Divulgação

A 80 km da cidade de São Paulo, o resort oferece pacotes com três refeições já inclusas e muitas opções de lazer ao ar livre, como trilhas ecológicas e atividades esportivas comandadas por recreadores profissionais, que acontecem em quadras de tênis de areia ou campos de society. Para os dias frios ou chuvosos, há também opções indoor, como salão de jogos, pista de boliche, cinema e um parque aquático infantil todo coberto e com águas aquecidas.

Rod. Dom Pedro I (SP-065), Km 86, Atibaia (SP). Diárias a partir de R$ 1.661 em tauaresorts.com.br