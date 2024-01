Novo parque da Universal terá cenários de 'Harry Potter' e 'Super Nintendo'

São Paulo

A Universal vai inaugurar mais um parque temático em Orlando, nos Estados Unidos, batizado de Epic Universe. O parque vai contar com cenários de "Super Nintendo", "Harry Potter", "Como Treinar o Seu Dragão" e cerca de outras 50 atrações, além de restaurantes e lojas. A previsão é que o espaço esteja funcionando no próximo ano.

Universal Epic Universe - Divulgação

Os quatro mundos ( "Super Nintendo", "Harry Potter", "Como Treinar o Seu Dragão" e da personagem Dra. Victoria Frankenstein) serão conectados pelo Celestial Park, área verde com jardins, cursos d'água, trilhas para caminhadas e arquitetura inspirada em elementos da astronomia e mitologia. O Universal Helios Grand Hotel, com 500 quartos e entrada exclusiva para o parque temático, também estará localizado no Celestial Park.

Entre as novas atrações, estão a Starfall Racers (montanha-russa de lançamento duplo que atinge até 100 km/h e 40 m em altura) e a Astronomica (área interativa com água e rosa dos ventos gigante).

As opções gastronômicas terão restaurantes e espaços de comida rápida. O Atlantic, que oferece carnes e peixes, Blue Dragon Pan-Asian Restaurant, de culinárias chinesa, japonesa e tailandesa, e a Pizza Moon, com cardápio variado de pizzas, estão entre as opções.

De acordo com a Universal, o Epic Universe é o projeto mais ambicioso de seu complexo, que já abriga os espaços Volcano Bay, Studios Florida, City Walk e Islands of Adventure.