Conheça dez hotéis urbanos que se tornam referência em hospitalidade nas suas cidades

São Paulo (SP)

Seja por apostarem na tradição ou por investirem na modernidade de suas instalações, alguns hotéis se tornam referência em suas respectivas metrópoles.

No sétimo capítulo da série sobre 100 hotéis incríveis no Brasil, a Folha lista dez opções urbanas de hospedagem, que se valem da localização e da vida agitada das grandes cidades para atrair hóspedes.



Villa Amazônia

A poucos metros do Teatro Amazonas, em Manaus, um casarão histórico restaurado é a porta de entrada para um hotel moderno, todo avarandado e com uma piscina rodeada por um paisagismo que a todo momento lembra os seus hóspedes que a floresta é logo ali. No café da manhã e ao longo do dia o bistrô —batizado de Fitz Carraldo em referência ao filme de Werner Herzog ambientado na Amazônia— serve sabores locais, como a tapioca de tucumã e o ceviche de pirarucu.

Rua 10 de Julho, 315, Centro, Manaus (AM). Diárias a partir de R$1.300 em villaamazonia.com

Praiano

Em um dos pontos mais badalados da orla de Fortaleza, de frente para uma escultura de Sérvulo Esmeraldo, cearense de destaque nas artes visuais, este hotel foi inaugurado em 1982 e passou por uma reforma recentemente. A vista para as águas verdinhas do mar, presente em todos os 205 quartos, agora também pode ser apreciada do terraço, que ganhou bar e piscina de onde se contempla a vista. No café, destaque para a variedade de tapiocas que são oferecidas.

Av. Beira Mar, 2.800, Meireles, Fortaleza (CE). Diárias a partir de R$352 em praianohotel.com.br

Em um dos pontos mais badalados da orla de Fortaleza, o Praiano Hotel foi inaugurado em 1982 e passou por uma reforma recentemente, ganhando rooftop com bar e piscina - Divulgação



Fasano Salvador

Durante 45 anos, este edifício na Praça Castro Alves foi a sede do jornal A Tarde e de um hotel que ficava nos últimos andares. A partir de 1975, o prédio em art decó passou por anos de abandono até ser tombado como bem cultural da Bahia, em 2013. Após uma restauração milionária assinada por Isay Weinfeld, em 2018 o prédio voltou à ativa como o primeiro Fasano na Bahia. Agora, turistas podem contemplar a mesma vista da baía de Todos-os-Santos que havia ali na década de 1930.

Praça Castro Alves, 5, Centro, Salvador (BA). Diárias a partir de R$2.100 em fasano.com.br

Fachada do Hotel Fasano em Salvador, Bahia - Divulgação

Royal Tulip Brasília Alvorada

Às margens do lago Paranoá e pertinho do Palácio da Alvorada, este projeto de Ruy Ohtake conta com paisagismo de Burle Marx. Foi inaugurado em 2001 e se tornou um dos principais hotéis da capital federal. São 396 suítes em três pavimentos, incluindo duas presidenciais que oferecem varandas de 100m², além de elevador e recepção exclusivas. Todos os hóspedes desfrutam de kids club, fitness center e uma enorme piscina com vista e píer para o lago.

SHTN Trecho 1, Conjunto 1B, Bloco C, Brasília (DF). Diárias a partir de R$628 em goldentulip.com

Às margens do lago Paranoá, atual Royal Tulip é um projeto de Ruy Ohtake com paisagismo de Burle Marx que se tornou um ícone da hotelaria brasiliense - Reprodução

Hilton Copacabana

Do terraço do prédio mais alto de Copacabana se pode ver tanto o Pão de Açúcar, à esquerda, quanto o morro Dois Irmãos, no Leblon, à direita —isso sem falar no Cristo Redentor, logo atrás. Tamanha vista só é possível porque, nos anos 1970, o Estado autorizou ali construções mais altas, desde que elas fossem, para sempre, hotéis. Ergueu-se então esse gigante de 39 andares e quase 500 quartos, que desde 2007 opera sob a bandeira da Hilton, com um dos rooftops mais disputados do Rio.

Av. Atlântica, 1.020, Copacabana, Rio de Janeiro (RJ). Diárias a partir de R$933 em hiltoncopacabana.com



Fairmont Copacabana

O hotel luxuoso fica no agito de Copacabana, no Rio, e tem quartos com vista para o mar. É o primeiro da rede Fairmont aberto na América Latina, há cinco anos. Os tons de azul do oceano inspiram a decoração dos 375 quartos e das áreas comuns, ornados com plantas. No sexto andar ficam o restaurante Marine Restô, com menu de comida brasileira assinado pelo chef francês Jérôme Dardillac, duas piscinas —voltadas para o Sol da manhã e o da tarde— e spa. Há ainda sauna, academia, bar, café e lojas.

Avenida Atlântica, 4.240, Copacabana, Rio de Janeiro (RJ). Diárias a partir de R$ 1.700 em fairmont.com

Vista da piscina do hotel Fairmont Rio de Janeiro Copacabana - Divulgação

Renaissance

Assinado por Ruy Ohtake, este hotel inaugurado em 1996 aproveita o declive do terreno ao redor, na capital paulista. Envoltos por sacadas de concreto onduladas, seus quatro andares térreos abrigam um lobby com bar, restaurante, teatro e um terraço de lazer com piscina. Quem se hospeda nos andares Club, os mais altos, têm ainda acesso a um lounge VIP no 23º andar, com canapés, bebidas, doces e cafés à vontade durante todo o dia, incluindo no happy hour.

Al. Santos, 2.233, Jardim Paulista, São Paulo (SP). Diárias a partir de R$1.100 em renaissancesaopaulohotel.com

Hotel Renaissance, na esquina da Haddock Lobo com a Alameda Jaú, em São Paulo: projeto de Ruy Ohtake tem quatro andares térreos com lobby, restaurante, área de lazer e teatro - Reprodução

Emiliano

No começo dos anos 2000, quando os hotéis grandiosos eram a grande tendência, um empresário mineiro que fez fortuna nos garimpos do Pará inaugurava em São Paulo o conceito de hotel boutique. Com poucos quartos e muita discrição, o hotel batizado em homenagem a Di Cavalcanti (cujo primeiro nome é Emiliano) ganhou fama pela suíte duplex com piscina coberta por cubo de vidro e se consolidou como referência de alto padrão ao oferecer privacidade a hóspedes dispostos a desembolsar altos valores.

Rua Oscar Freire, 384, Jardim Paulista, São Paulo (SP). Diárias a partir de R$5.200 em emiliano.com.br

A suíte Cubo do hotel Emiliano tem 135 m² e vista de 180° para São Paulo - Tuca Reines/Divulgação

Fasano Itaim

Vinte anos após o primeiro Fasano, na região dos Jardins, a capital paulista ganhou um segundo endereço da marca. Com ares requintados e pouca ostentação, o lobby da nova unidade abriga o tradicional bar do Fasano, um novo restaurante Gero, além de 107 quartos de seis diferentes categorias, que vão de 30 até 90 m². No terraço, uma piscina com bar aberto a não hóspedes (mediante reserva) oferece uma vista emoldurada pelos prédios do entorno.

Rua Pedroso Alvarenga, 706, Itaim Bibi, São Paulo (SP). Diárias a partir de R$3.100 em fasano.com.br

Terraço do hotel Fasano Itaim, o segundo da rede na cidade de São Paulo - Divulgação

Nomaa

Aberto há nove anos em Curitiba, o Nomaa se firmou como uma boa opção na capital paranaense para turistas que apreciam arquitetura e design. Situado no bairro do Batel, o hotel abriga

42 quartos com mobiliário assinado por grandes nomes brasileiros como Sérgio Rodrigues e Jader Almeida, além inúmeras obras de artistas locais. Abertos a não hóspedes, o café da manhã e o brunch são generosos, com boa variedade de opções à la carte.

Rua Gutemberg, 168, Batel, Curitiba (PR). Diárias a partir de R$924 em nomaa.com.br