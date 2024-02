Ir às Olimpíadas em Paris de última hora pode custar a partir de R$ 16 mil

Madri

Se você deixou para a última hora ou se acaba de cair a ficha de que as Olimpíadas de Paris começam em menos de seis meses, não há razão para arrancar os cabelos. Ainda é possível ir à capital francesa, assistir a alguns jogos (apesar de a maioria dos ingressos já ter sido vendida) e pagar preços, é claro, proibitivos para a maioria dos brasileiros.

O logo das Olimpíadas de Paris 2024 na fachada da Prefeitura de Paris - Stephanie Lecocq/Reuters

A Folha simulou uma viagem de uma semana a Paris nas Olimpíadas e uma pessoa pode gastar cerca de R$ 16 mil se optar pelos voos, assentos, alimentação e hospedagens mais em conta, sem que essas escolhas transformem necessariamente sua viagem num perrengue —um ingresso para ver uma prova de atletismo está incluso na conta. O evento tem 19 dias de competição e começa 24 de julho.

Comecemos pelos ingressos, que são o motivo de tudo isso —ainda que saibamos eles podem ser apenas uma desculpa para visitar a tal da cidade luz num momento em que entre 10 milhões e 15 milhões de visitantes estarão às ruas, fazendo festas e bebericando vinhos e fumando cigarros nas mesas ao ar livre de seus cafés. Muitos dos 2,1 milhões de parisienses, aliás, devem fugir da capital, ofertando suas casas no AirBnb. Os valores a seguir usam a cotação do euro desta sexta (2), com preços convertidos para o real de forma aproximada.

Ingressos

Certamente a maior atração dos Jogos Olímpicos são as provas de atletismo, que remetem diretamente aos gregos jogando dardos ou saltando obstáculos há exatos 2.800 anos —registros colocam a data dos primeiros jogos em 776 antes de Cristo, na cidade de Olímpia.

No total, havia cem mil ingressos para assistir dez mil atletas. A maioria está esgotada. Os mais baratos para o atletismo, entre os que ainda estão à venda, partem de € 170 (R$ 909). É o preço da sessão ATH07, no dia 5 de agosto, das 10h às 13h15, no estádio Saint Denis, o principal, ao norte de Paris. Haverá provas masculinas e femininas de corridas de 200 e 400 m, com ou sem barreiras, e ainda salto com vara e lançamento de disco.

No mesmo dia e local, mas das 18h30 às 22h, é possível acompanhar a ATH08: corridas de 3.000 (masculina, com obstáculos) e de 5.000 m (feminina) e ainda as finais de 200 m femininas, lançamento de disco (feminina) e o salto com vara masculino. Por haver entrega de medalhas, porém, o preço é mais do que o dobro: as entradas estão partindo de € 385 (R$ 2.060).

Para quem prefere esportes coletivos, é bem mais barato. Seguem aqui dois exemplos para o futebol. Na eliminatória masculina FBL07 (dia 24 de julho, 21h, no Parque dos Príncipes), o tíquete custa € 50 (R$ 267).

Já a final feminina (dia 10 de agosto, às 17h, no Parque dos Príncipes) custa € 260 (R$ 1.390). A masculina não tem ingressos à venda no momento (mas podem voltar, pois o site dos jogos disponibiliza aos poucos entradas para alguns eventos). O bronze masculino de futebol ainda pode ser assistido por € 50 (R$ 267), mas ele ocorre em Nantes (8 de agosto, às 17h), a quase 400 km da capital.

E quanto às cerimônias de abertura e de encerramento? A primeira (dia 26 de julho, 20h às 23h15), pelo menos, costuma ser acompanhada com interesse pela televisão no mundo todo e essa deverá ser impressionante, pois acontecerá no rio Sena.

Mas é capaz que assisti-la ao vivo agora esteja reservada aos super ricos. Os tíquetes mais baratos (partindo de € 90, ou R$ 481) "não estão disponíveis no momento", de acordo com aviso no site. Sobrou apenas o mais caro, de € 2.700 (R$ 14.432). Já cerimônia de encerramento (no dia 11 de agosto, das 20h às 23h, no estádio Saint Denis) parte atualmente de € 1.100 (R$ 5.880).

Para comprar ingressos, é necessário se cadastrar no site oficial, www.paris2024.org, e ter um cartão de crédito internacional.

Voos

O preço das passagens parece estar dentro dos valores normais da alta temporada. Por meio de sites como skyscanner.com ou pelo booking.com, por exemplo, é possível encontrar voos saindo do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, para Paris por cerca de € 1.000 (R$ 5.348) pela Ita Airways para quem quer passar duas semanas em Paris, entre o dia 24 de julho e 7 de agosto.

Se a escolha for entre 24 de julho e 31 de julho, parte-se de TAP € 1.072 (R$ 5.732, GotoGate via Skyscanner), € 1.081 (R$ 5.780, Booking) ou direto na TAP por € 1.346 (R$ 7.199). Todas elas têm escalas de algumas poucas horas. Há algumas que pode custar € 50 ou € 100 (R$ 267 e R$ 534) a menos, mas são voos mais longos, com escalas de 15 horas.

Vale reforçar que os tíquetes mudam de preço diariamente.

Hospedagem

Fuja dos hotéis. Segundo reportagem do The New York Times, a rede hoteleira, que tem apenas 85 mil quartos de hotel, quadruplicou seus preços, passando o custo de uma noite de € 90 (R$ 481, simples) e € 300 (R$ 1.603, luxuoso) para € 400 (R$ 2.137) e € 1.500 (R$ 8.000).

Pelo Booking, pode-se encontrar sete dias em um bom hotel por cerca de € 3.000 (R$ 16 mil). Muito melhor parece ser alugar casas de parisienses em fuga.

Pesquisa no AirBnb em Paris, feita nesta sexta-feira (2) mostra que é possível pagar um quarto para uma semana por cerca de € 560 (R$ 2.995) entre os dias 24 /7 e 31/7. Alguns mais afastados podem custar € 423 (R$ 2.262).

Apartamentos para dois hóspedes, nos mesmos dias, partem de € 539 (R$ 2.882) e chegam a uns € 1.400 (R$ 7.485) para as mesmas datas. É claro que há mais caros, para os mais exigentes.

Um barco passa pela torre Eiffel, no rio Sena, durante testes para a abertura da Olimpíada de Paris - Bertrand Guay - 17.jul.23/AFP

O que mais?

Ainda está cedo para saber como os donos de cafés e restaurantes vão se portar quando verem 15 milhões de turistas famintos em bisca de um steak au poivre, mas num dia normal pode-se gastar € 100 (R$ 535) por dia em Paris, incluindo algum vinho, cafés e chocolatinhos. Talvez seja bom reservar € 200 (R$ 1.070) para os dias olímpicos, ou considerar comer junkie food por menos de € 20 (R$ 107) a refeição. Ou fazer uma mescla, né?

Por fim, afora os custos do táxi de ida e volta para o aeroporto, que podem atingir facilmente os € 100 (R$ 535; cheque opções de trens), é possível ter uma boa experiência (apesar da lotação) usando apenas o metrô de Paris durante as Olimpíadas. Todos os locais de jogos são servidos pela rede, mas atenção: a prefeitura já avisou que vai subir o preço de € 2,10 (R$ 11,23) para € 4,40 (R$ 23,53) neste verão. É claro que há combos semanais mais baratos, basta procurar.

Faltou algo? Ah, sim, entradas para o Louvre (€ 22 ou R$ 117), para o Palácio de Versalhes (€ 28 ou R$ 150), compra de lembrancinhas, pequeninas torres Eiffel e ímãs de geladeira. Tudo isso, incluindo os museus, vai aumentar a partir de julho.

Conclusão

Dá para uma pessoa passar uma semana em Paris nas Olimpíadas por € 3.000 ou R$ 16 mil, divididos assim: voo de € 1.000 (R$ 5.344), outros € 1.000 para comer e beber, hospedagem de € 600 (R$ 3.200), ingresso de atletismo por € 170 (R$ 909) e mais € 230 (1.229) para ser feliz com despesas extras. Pena que quem converte não se diverte.