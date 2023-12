Olimpíadas de Paris têm novos ingressos para todos os esportes; veja preços

São Paulo

Amantes de esportes, como skate, atletismo, basquete, vôlei, ginástica, judô e breaking –estreante na programação olímpica– ainda podem garantir entradas para as Olimpíadas e Paralimpíadas de Paris. As competições acontecem entre 26 de julho e 11 de agosto e entre 28 de agosto e 8 de setembro, respectivamente, na capital francesa.

Rebeca Andrade, ginasta brasileira, nas Olimpíadas de Tóquio - REUTERS

Um novo lote, com mais de 400 mil ingressos, já está disponível para compra e inclui todos os esportes (exceto o surfe). Um terço das entradas tem preços de 50€ (R$ 269) ou menos. Os outros valores disponíveis custam menos de 100€ (R$ 536). As novas vendas incluem acessos para todas as sessões, mesmo as que foram esgotadas anteriormente. O limite é de 30 ingressos por conta.

Segundo os organizadores, essa é a última chance de adquirir entradas antes dos eventos. No site oficial, também é possível adquirir tíquetes para as cerimônias de abertura e de encerramento, que acontecem às margens do rio Sena.

A edição recebe grandes nomes brasileiros na disputa, como Alison dos Santos (400m rasos e 400 m com barreiras), Ana Sátila (canoagem slalom), Beatriz Ferreira (boxe), Laura Pigossi (tênis individual), Isaquias Queiroz (canoagem em velocidade), Rosamaria (vôlei feminino), Rebeca Andrade (ginástica artística), Wanna Brito (arremesso de peso), além da dupla Jane Karla e Reinaldo Charão (tiro com arco).