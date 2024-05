Saiba quais são os melhores restaurantes de Buenos Aires de acordo com diplomata

Londres

Quando os guias Michelin e 50 Best publicaram suas listas com as escolhas dos melhores restaurantes de Buenos Aires, no final de 2023, o diplomata brasileiro Hayle Melim Gadelha não ficou totalmente convencido pelo que viu ali. "As listas são boas referências, mas estão longe de serem completas ou imparciais. Faltaram alguns que mereciam destaque, e entraram outros que não valiam tanta atenção", diz, em entrevista à Folha.

Durante os dois anos em que morou na capital da Argentina, Gadelha fez um amplo tour gastronômico pela "melhor cidade" para viver na América Latina, de acordo com a revista The Economist, e conheceu a cena portenha de restaurantes como poucos.

Frequentou regularmente o premiado e disputado Don Julio, por exemplo, mas também conseguiu ir além das carnes, visitando os endereços mais estrelados e os lugares pequenos e populares localmente, mas menos famosos entre turistas, mas que merecem uma visita.

Equipe trabalha na churrasqueira do Don Julio, em Buenos Aires, na Argentina - Divulgação

Prestes a retornar ao Brasil, em abril, ele preparou um pequeno guia alternativo com dicas de melhores restaurantes em Buenos Aires, incluindo o que acha imperdível e o que acha sobrevalorizado. "Sempre gostei de comer bem, e fiquei na cidade um período de câmbio muito favorável, então foi possível ir a todos os que foram citados pelos guias", conta.

Segundo o diplomata, os tempos recentes em Buenos Aires foram de comida excelente e acessível, se considerados os preços internacionais. "A inflação galopante conviveu com um boom de restaurantes e bares."

Depois de uma intensa atividade na gastronomia portenha, ele desenvolveu uma avaliação independente e fez uma seleção pessoal. Enquanto o 50 Best América Latina 2023 incluía oito indicações e o Michelin premiou ou recomendou 52 restaurantes portenhos, Gadelha elegeu 18 casas "memoráveis" na cidade e apontou outras 18 que "valem a visita", além de apontar endereços que acha que não deixam marcas nos comensais.

Entre os melhores, ele diz que o Don Julio realmente merece toda a popularidade que tem. "A carne é perfeita. É o meu lugar favorito na cidade", avalia. Mas deixa claro que não é a única parrilla boa assim, e cita o Corte Comedor e o Elena como outros dois memoráveis na comida mais popular da Argentina.

"Mas nem só de molleja e entraña, vive-se na Argentina", defende. "Entre os restaurantes mais interessantes que conheci, está o Gran Dabbang, que mescla as cozinhas asiática, especialmente indiana, e árabe", diz. "É excepcional, e ninguém entendeu por que não entrou no Michelin."

Entre os sobrevalorizados, ele destaca o Aramburu, que recebeu duas estrelas Michelin, mas que acredita ser entediante. Também não acha justificada a classificação do El Preferido de Palermo no 17º lugar entre os melhores da América Latina. "Tem filas tão grandes quanto as do Don Julio para comer milanesas. Não faz sentido", avalia.

Durante seu segundo ano na cidade, Gadelha foi adido cultural do Brasil na Argentina e trabalhou mais próximo de restaurantes na tentativa de aproximar a cultura gastronômica dos dois países. Ele atuou para levar chefs e bartenders brasileiros para apresentar seu trabalho aos argentinos, o que o fez conhecer ainda melhor a cena culinária local.

"Sempre acreditei que a comida era um instrumento de intercâmbio cultural importante. Para se integrar no tecido social do outro país, é preciso entender sua comida e a relação das pessoas com a comida", diz.

Restaurante Mengano, em Buenos Aires, faz releitura de comidas de boteco clássicas argentinas - Gabriela Di Bella/Folhapress

De volta ao seu país para trabalhar no Itamaraty em Brasília, ele diz que vai sentir falta da variedade e da qualidade dos restaurantes portenhos, mas aponta algumas coisas que vai poder reencontrar no Brasil.

É o caso da comida brasileira tradicional, especialmente a culinária nordestina que encontra na capital, mas também de influências de outros lugares que funcionam bem no Brasil. "Para um brasileiro, o que mais fazia falta em Buenos Aires era comida japonesa. Apesar de ter muito mar, o foco dos argentinos é muito mais em carne do que em peixe de forma geral, então a média dos japoneses deixava muito a desejar", diz.

Além disso, teve saudades da pizza em estilo brasileiro. "A pizza de que eles gostam tem 10 cm de queijo, nenhum paulista respeitaria", diz.

Agora que vai passar a ir a Buenos Aires como turista novamente, Gadelha desenha um roteiro ideal de um fim de semana gastronômico na cidade.

A programação começaria com café da manhã no Narda Comedor ("uma verdadeira homenagem à comida, com cardápio intenso e balanceado"), almoço no já citado Don Julio e jantar no Anchoita, que diz ter os melhores bar e queijaria da cidade. No segundo dia, faria desjejum no Marti ("um super brunch vegetariano"), almoço no Sarkis, um restaurante "armênio popular e informal de bairro", e um jantar final no Gran Dabbang.

Veja abaixo o guia alternativo dos melhores restaurantes de Buenos Aires pelo diplomata:

Restaurantes memoráveis

Don Julio

Gran Dabbang

Anchoíta

Mercado de Liniers

Narda Comedor

Niño Gordo

Corte Comedor

Trescha

Na Num

Ácido

Alo´s

Elena

Fervor

Kona

Mishiguene

Anafe

Casa Cavia

Chuí

Valem a visita

Reliquia

Buri Omakase

Aramburu

Uni Omakase

4ta Pared

Ajo Negro- Mar de tapas

Picarón

Mengano

Raggio Osteria

Restó Sca

Franca

Sacro

Fogón Asado

Julia

Piedra Pasillo al Fondo

La Carnicería

A Fuego Fuerte

La Alacena Trattoria