Tropicana Las Vegas, hotel e cassino cenário de '007', fecha as portas após 67 anos nos EUA

O hotel e cassino Tropicana Las Vegas, encerrou suas atividades nesta terça-feira (2). Inaugurado em 1957, na cidade homônima, o estabelecimento foi um dos primeiros resorts da cidade e também foi cenário de gravações em ‘007 - Os Diamantes São Eternos’ (1971), recebendo o ator Sean Connery no papel de James Bond. No local, será construído um estádio de beisebol.

Tropicana Las Vegas - Instagram @troplv

A arena tem valor estimado em R$ 7,6 bilhões (US$ 1,5 bilhão) e contará com 33 mil lugares. A casa, com construção e design administrados pelas empresas BIG e HNTB, será sede do time Oakland Athletics (conhecido como Oakland A's), da Major League Baseball, a MLB, principal liga norte-americana do esporte. A obra faz parte do projeto de renovação da região para se tornar um polo de entretenimento esportivo.

Localizado na Las Vegas Strip, uma das áreas mais movimentadas da cidade, o estádio terá a maior janela de vidro do mundo, com um telhado de cinco arcos sobrepostos, segundo informações divulgadas pelo time à MLB. Outro destaque do projeto inclui um telão de 1,6 mil m² —considerado o maior da liga.

"Toda a luz solar direta é bloqueada, enquanto toda a luz suave do dia pode banhar o campo com luz natural. A arquitetura resultante é como um tatu esférico, projetado para sombreamento passivo –uma resposta arquitetônica ao clima de Nevada", explicou Bjarke Ingels, fundador e diretor criativo do BIG à MLB.

A "cidade do pecado", em Nevada, já integra o calendário de corridas da Fórmula 1 e recebeu a inauguração da Sphere no último ano, uma estrutura esférica de led, que pode ser vista ao longo do circuito de automobilismo.