Aeroporto de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, terá voos internacionais

O aeroporto de Jacarepaguá, localizado na zona oeste do Rio de Janeiro, entrou na rota de voos internacionais da Azul, que passa a oferecer, a partir de julho, voos para Caribe, Estados Unidos e Europa.

Através da Azul Conecta, companhia aérea oferece voos internacionais partindo do aeroporto de Jacarepaguá - AEROIN

Ao todo, serão cinco destinos finais: Lisboa e Paris, na Europa, Orlando e Fort Lauderdale, no estado americano da Flórida, e a ilha caribenha de Curaçao. Os voos, porém, farão conexões nos aeroportos de Congonhas, em São Paulo, Viracopos, em Campinas, ou Confins, em Belo Horizonte.

A Azul planeja ter até 13 voos diários, através da subsidiária Azul Conecta, todos disponíveis apenas na classe econômica. A expectativa da companhia aérea é aproveitar a demanda dos moradores da região, que estão distantes dos aeroportos de Santos Dumont e do Galeão.

A companhia aérea já havia implementado, em 2022, a ponte aérea Congonhas-Jacarepaguá, com voos de 1h20 de duração ligando o Rio de Janeiro à capital paulista.

O destino internacional mais procurado no momento é Lisboa, em Portugal. Os voos começarão no dia 8 de julho e custam a partir de R$ 3.143,56. Por conta da pista reduzida, as aeronaves que pousam e decolam em Jacarepaguá são turboélices com capacidade para nove passageiros.