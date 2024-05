Clientes escolhem Itaú como melhor banco para conta internacional, diz Datafolha

São Paulo

Lembra daquele bolo de notas gringas escondido na bolsinha grudada na barriga? Ficou no passado. O que não falta hoje em dia são opções bem mais práticas para usar dinheiro durante as viagens para o exterior.

Eleito o melhor banco para conta internacional, categoria que estreia no Viaja São Paulo nesta edição, o Itaú está atento às inovações. "Temos acompanhado a procura por novas soluções de pagamento em viagens e a diversificação no setor de turismo", afirma Eric Altafim, diretor de produtos da instituição.

Ilustração de João Montanaro

O Itaú foi escolhido por 18% dos pesquisados, o dobro do segundo colocado —o banco Santander, com 9%.

Um movimento alinhado aos novos tempos foi a entrada do Itaú no capital da Avenue, que permite ter uma conta em dólar ou euro. Em 180 países que usam moedas diferentes, o cartão de débito faz a conversão automaticamente no momento do saque ou da compra.

Além da praticidade, essa modalidade está conquistando os viajantes pelo valor do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), de 1,1%.

A tendência foi registrada pelo Datafolha, com marcas em alta entre quem gosta de viajar sendo citadas:

C6 Bank e Wise atingiram 5% cada uma e a Nomad, 2%.

"A conta internacional é um serviço que tem agradado aos brasileiros, e a tendência é de uma popularização desse modelo", afirma Altafim.

No entanto, o turista não quer viajar com uma única forma de pagamento, ele ressalta —até para se prevenir em casos de emergência.

Nessa hora entram em cena os convencionais cartões de crédito e (um pouco de) dinheiro em espécie.

Para quem for ao vizinho Uruguai, o Itaú lançou ainda um pagamento via Pix e a retirada de notas de dólar ou euro nos caixas eletrônicos da rede 24 Horas.