Florianópolis tem as melhores praias da região Sul, segundo Datafolha

Enquanto Gramado atrai pelo clima serrano e Foz do Iguaçu pela grandiosidade das cataratas, em Florianópolis, outro importante polo turístico da região sul, traz a grande atração são as praias.

De acordo com os entrevistados pelo Datafolha, a capital catarinense abriga as melhores praias da região Sul, categoria estreante nesta edição do Viaja São Paulo —e olha que o resultado da pesquisa trouxe ainda a lembrança de nomes como Jurerê, Joaquina, Mole, Campeche e Brava —mas foi Florianópolis, como um todo, que dominou a preferência dos paulistanos.

Vista aérea da praia da Barra da Lagoa em Florianópolis, em Santa Catarina - Eduardo Valente/FramePhoto/Folhapress

A tal magia que dá apelido à ilha catarinense encanta quem vem de fora há muito tempo —ao menos, desde que os primeiros bandeirantes paulistas chegaram, em fins do século 17, e ali fundaram um povoado.

O próprio nome, Florianópolis, não faz referência a um catarinense, mas a um alagoano: Floriano Peixoto, o segundo presidente brasileiro, cujo Exército derrotou os opositores da República na ilha de Santa Catarina. Seus aliados, então, nomearam o local em sua homenagem. O choque entre os residentes e quem vem de fora, como se vê, faz parte da história da ilha.

Nos anos 1960, diversas empresas estatais se instalaram na cidade de Florianópolis, que ganhou duas universidades públicas. Na década seguinte, o milagre econômico impulsionou a construção de novos edifícios, estradas e até uma segunda ligação da ilha com o continente.

A cada novo progresso, mais gente foi se encantando pela cidade que, hoje, apesar do trânsito intenso de carros, ostenta o maior IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) entre as capitais brasileiras.

Dá para entender o porquê. Com relativamente poucos habitantes, cerca de 500 mil, Floripa tem uma combinação de belas praias com dunas, lagoas e grandes porções de mata atlântica preservada.

Para quem gosta, há ainda um relevante circuito de beach clubs, que servem de palco para muitos dos DJs internacionais que vêm ao Brasil.

Sem falar na Galheta, uma das mais famosas praias de nudismo do país.

Todo esse conjunto atrai, apenas no verão, cerca de 2,5 milhões de turistas, incluindo muitos estrangeiros, que ano após ano enchem a ilha com seus diferentes sotaques. Um deles, o argentino, segue predominante ano após ano —o que nos dá pistas de qual é a praia favorita dos nossos hermanos também.