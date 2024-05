Japão implementa sistema de reservas online para visitar monte Fuji

Tóquio (Japão)

As autoridades japonesas irão implementar um sistema de reservas online para acessar a trilha mais popular do famoso monte Fuji a fim de combater a superlotação. As trilhas em torno da montanha mais alta do Japão são cada vez mais frequentadas durante o verão, o que gera temores pela preservação do meio ambiente

Hospedagem em estilo medieval próxima ao monte Fuji - Divulgação

Com o objetivo de diminuir o fluxo na trilha Yoshida, a rota mais utilizada pelos excursionistas, o departamento de Yamanashi (leste) prevê limitar o número de entradas diárias ao Monte Fuji a 4 mil pessoas, que deverão pagar uma entrada de U$ 13 (R$ 67).

O sistema de reservas online também permitirá aos viajantes "planejar de forma adiantada" sua ida ao monte, explicou à AFP Katsuhiro Iwama, funcionário do governo local de Yamanashi.

O serviço será aberto em 20 de maio para a temporada que vai de julho a setembro. No entanto, pelo menos mil entradas poderão ser compradas diariamente no local.

O monte Fuji está coberto de neve a maior parte do ano, mas durante o verão mais de 220 mil visitantes se aventuram nessa montanha, cujo cume está a 3.776 metros.

