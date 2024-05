Conheça passeios para encontrar baleias e golfinhos no litoral brasileiro

São Paulo

As baleias passam o verão nas águas geladas da Antártida, onde a comida é abundante, e nadam mais de cinco mil km para chegar ao litoral brasileiro durante o inverno. Na costa do oceano Atlântico, as águas atingem temperaturas mais quentes para a reprodução, criação e amamentação de filhotes.

No Brasil, a temporada para observação dos mamíferos marinhos costuma acontecer entre os meses de maio e setembro. Segundo o Ministério do Turismo, a atividade atrai, aproximadamente, dez mil turistas por ano e movimenta cerca de R$ 3 milhões.

Baleia jubarte dá salto durante passagem pelo litoral norte de São Paulo - Julio Cardoso/Divulgação Projeto Baleia à Vista

Neste ano, as jubartes chegaram mais cedo e já deram início aos passeios para observação. Os primeiros animais foram avistados no estado de São Paulo, em Ubatuba, em 12 de abril, e no sul de Ilhabela, em 21 de abril.

A seguir, conheça as regras para a observação de baleias e onde realizar as atividades no país.

REGRAS

A prática, conhecida internacionalmente como whale watching, tem normas específicas definidas pela portaria Ibama 117, de 1996. Durante a temporada, as embarcações devem ser cadastradas na Marinha –com informações de nome, tamanho, tipo de propulsão e lotação de passageiros da embarcação– e a tripulação deve estar qualificada para cumprir as normas de avistagem.

Dentre as regras, são permitidas, no máximo, duas embarcações por cada grupo de baleias com limite de aproximação de cem metros dos animais, que podem medir até 16 metros de comprimento e pesar até 40 toneladas. O motor precisa estar desligado e a permanência no local é autorizada somente por até 30 minutos. Já as distâncias com angulação de 60° são questões de boas práticas, mas não normativas, explica o Ibama.

Também é indicado que os turistas enviem fotos da cauda para projetos como o Baleia à Vista, parceiro do Instituto Baleia Jubarte, que encaminha para a plataforma internacional Happy Whale, para identificação de cada indivíduo. A organização conta com mais de 100 mil baleias catalogadas ao redor do mundo, com informações de onde passam e suas possíveis rotas.

BAHIA

ABROLHOS

Abrolhos Adventure

A atividade tem embarque às 5h30 no píer municipal de Caravelas em uma lancha com capacidade para cinco pessoas. É possível escolher ficar entre duas, três ou quatro noites na embarcação que passa pelo arquipélago de Abrolhos. No destino, o grupo é recepcionado por um monitor ambiental do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, que explica as normas de conduta aos participantes. Também há uma caminhada guiada na ilha Siriba e atividade de mergulho, que possui um custo extra. As refeições estão inclusas no valor do ingresso.

Caravelas, BA, @abrolhos_adventureofc. A partir de R$ 1.524. Reservas pelo WhatsApp (73) 99182-8997

Natura Ecoturismo

Denominada como cruzeiro científico, a expedição é desenvolvida em parceria com o Projeto Baleia Jubarte. O roteiro tem duração de três dias e duas noites na embarcação e conta com acompanhamento de pesquisadores, que fazem coletas de dados referentes a fotoidentificação, bioacústica, tecidos biológicos e comportamentos dos animais. O passeio tem embarque no píer municipal de Caravelas e também passa pelo parque nacional marinho dos Abrolhos.

Caravelas, BA, @naturaecoturismo. R$ 4.665. Reservas pelo WhatsApp (27) 99736-6202

Observação de baleias em embarcação da Natura Ecoturismo - Natura Ecoturismo/Divulgação

Scuba Turismo

A empresa propõe a saída às 6h30, do píer da Cooperativa de Pescadores em Caravelas, e retorno às 15h. Depois de encontrar as baleias na região, existe uma parada no Parcel, onde é possível realizar mergulho livre e scuba, com cilindro de ar e orientações de um instrutor. O valor inclui água, sucos, refrigerantes, frutas e almoço, além de kit básico para mergulho livre, com máscara, snorkel e nadadeiras, e caiaque.

Caravelas, BA, @scuba.turismo. R$ 300. Reservas pelo WhatsApp (73) 8854-5222

CUMURUXATIBA

AquaMar

Praia do município de Prado, no sul da Bahia, Cumuruxatiba também é uma opção para quem deseja observar baleias no litoral brasileiro. A agência AquaMar tem embarcação de dois andares e bancos nas laterais. O valor inclui o acompanhamento de três marinheiros. O passeio começa às 9h e vai até às 12h30 ou 13h, dependendo da avistagem dos animais. Crianças de até quatro anos não pagam.

Cumuruxatiba, BA, @aquamar_cumuruxatiba. R$ 250. Reservas pelo WhatsApp (73) 98843-0875

ITACARÉ

Barco Bebezão

No sul da Bahia, o barco Bebezão, também parceiro do Projeto Baleia Jubarte, possui um deck superior para observação do ambiente de forma panorâmica. Há biólogos presentes na embarcação e as saídas acontecem em qualquer dia da semana, dependendo das condições climáticas e número mínimo de pessoas. O passeio dura, em média, quatro horas.

Itacaré, BA, @barcobebezao. R$ 250. Reservas pelo WhatsApp (73) 99985-4312

PORTO SEGURO

‎Cia do Mar

O passeio tem início com uma palestra da equipe de educadores ambientais e tripulação certificadas pelo Instituto Baleia Jubarte. As saídas, às 8h15 e às 8h30, acontecem durante a semana, às terças e quintas, e nos finais de semana, aos sábados e domingos, em Porto Seguro e Arraial d’Ajuda, respectivamente. A temporada começa em julho e a empresa exige 50% do valor como garantia de reserva, que pode ser realizada até 12h antes do embarque.

Porto Seguro, BA, @ciadomar_. De R$ 230 a R$ 320. Reservas pelo WhatsApp (73) 99826-0023

Baleia jubarte no sul da Bahia - Luciano Candisani

PRAIA DO FORTE

PortoMar

A atividade inicia na agência de turismo, que oferece dois tipos de passeio. Os clientes que optam pela escuna, caminham até o Instituto Baleia Jubarte e assistem a uma palestra com biólogas no local, enquanto os que escolheram a lancha recebem orientações na embarcação. Caso as baleias não sejam avistadas, não há reembolso do valor pago, mas uma nova saída é oferecida pela empresa em outra data.

Praia do Forte, BA, @praiadoforte.portomar. De R$ 370 a R$ 400. Reservas pelo WhatsApp (71) 99926-6111

SALVADOR

SharkDive

A agência oferece passeios com embarque no Centro Náutico da cidade de Salvador, capital baiana. A atividade, em mar aberto, dura três horas. Durante a programação, a operadora também realiza palestra, em parceria com o Projeto Baleia Jubarte, aos visitantes.

Salvador, BA, @sharkdiveoperadora. R$ 350. Reservas pelo WhatsApp (71) 99274-7781

ESPÍRITO SANTO

VITÓRIA

Jubarte Safari

A empresa, que opera desde 2017, tem saídas na praça do Papa, na capital capixaba, entre às 7h e às 7h15. O passeio tem duração de 5 a 9 horas em alto mar. A recomendação é usar bonés ou chapéus, além de protetor solar e roupas leves. A entrada individual tem o valor de R$ 399 ou R$ 359 (a partir de quatro pessoas). Já o passeio privado em lancha para até 10 pessoas com guia custa R$ 7.300.

Vitória, ES, @jubartesafari. A partir de R$ 359. Reservas pelo WhatsApp (27) 99974-3653

Natura Ecoturismo

De acordo com a empresa, uma característica dos passeios de observação de baleia

em Vitória é a frequente presença de golfinhos durante a navegação que, muitas vezes, interagem com as jubartes e com a embarcação. O ingresso, que varia entre R$ 360 e R$ 420, inclui visitação ao espaço Baleia Jubarte, passeio de aproximadamente 7h com monitor ambiental e pesquisador do instituto a bordo, além de lanche e bebidas não alcoólicas.

Caravelas, BA, @naturaecoturismo. A partir de R$ 360. Reservas pelo WhatsApp (27) 99736-6202

RIO DE JANEIRO

ARRAIAL DO CABO

Don Juan

No Rio de Janeiro, o passeio de barco Don Juan percorre algumas praias em Arraial do Cabo. O roteiro inclui paradas na Ilha do Farol, nas prainhas do Atalaia e na praia do Forno. Durante as atividades, é possível observar os animais, além de outros pontos turísticos, como a fenda da aparição, gruta azul, pedra do macaco e buraco do meteoro. Há venda de bebidas e espetinhos a bordo.

Arraial do Cabo, RJ, @donjuantour. R$ 160. Reservas pelo WhatsApp (22) 99900-7787

SÃO PAULO

ILHABELA

Mar e Vida Ecotrip

Em Ilhabela, litoral paulista, o passeio tem cerca de três horas de duração, sendo realizado com grupos de duas a oito pessoas. A navegação conta com biólogos marinhos, que explicam detalhes sobre o comportamento de baleias e outros animais, como golfinhos, raias, lobos marinhos e tartarugas. O embarque acontece na praia do Curral.

Ilhabela, SP, @marevidaecotrip. R$ 350. Reservas pelo WhatsApp (12) 99654-5378

Três jubartes são fotografadas na região de Ilhabela, no litoral norte de São Paulo - Julio Cardoso/Divulgação Projeto Baleia à Vista

SÃO SEBASTIÃO

Cap Ximango Gustavo

No norte de São Paulo, a região conta com mais de 50 praias, enseadas e ilhas que se encontram com a mata Atlântica. O passeio inicia em São Sebastião e tem uma parada em Ilhabela para orientações realizadas na sede do Projeto Baleia Jubarte. As refeições são servidas na embarcação e a duração média das atividades é de sete horas.

São Sebastião, SP, @cap.ximango. R$ 380. Reservas pelo WhatsApp (12) 97405-4066

Octopus

O embarque é feito no píer Pontal da Cruz, passa pelo canal de São Sebastião e vai até o extremo sul de Ilhabela. A navegação é acompanhada por um membro do Projeto Baleia Jubarte ou um biólogo. Existem quatros opções de horários para saída, todas com duração de quatro horas: 8h, 12h, 13h e 17h. A entrada custa R$ 350.

São Sebastião, SP, @octopusdivebrasil. R$ 350. Reservas pelo WhatsApp (11) 99218-4489