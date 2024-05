Navios da Carnival Corporation alcança 100% de conectividade Starlink, de Elon Musk

São Paulo

A Carnival Corporation, segunda maior empresa de cruzeiros do mundo, anunciou nesta terça, 14 de maio, que 100% de seus navios estão equipados com a conectividade de internet de alta velocidade Starlink, rede de internet via satélite da Space X.

O cruzeiro marítimo "Imagination", da Carnival Corporation - Reuters

A instalação da tecnologia pertencente à empresa de Elon Musk foi feita para aprimorar a experiência a bordo dos cruzeiros da companhia, proporcionando um serviço de wi-fi mais rápido e de maior capacidade em sua frota, que contempla cerca de 90 navios.

Esta é a inovação mais recente de uma série de mudanças e investimentos da Carnival Corporation que, desde 2019, trabalha para ser líder no setor de conectividade em cruzeiros em alto mar.

A empresa é uma das maiores no ramo de viagens de lazer do mundo e ficou em segundo lugar no ranking de 2023 de melhores mega cruzeiros, feito pela publicação internacional Travel + Leisure.

A Starlink detém 60% dos cerca de 7.500 satélites que orbitam a Terra e é dominante no mercado de Internet via satélite. As antenas da empresa de Elon Musk já foram utilizadas por garimpeiros que atuavam ilegalmente em território Yanomami, no norte do país.

Os satélites da Space X também são alvo de análises técnicas da Anatel, que está avaliando o impacto da possível expansão do serviço no Brasil. Entre maio de 2023 e fevereiro deste ano, a companhia teve 260% de crescimento no país, a maior parte em regiões mais afastadas, como a Amazônia e o Centro-Oeste.