Ubatuba, com aventura e contemplação, é a praia favorita da região Sudeste

São Paulo

Ubatuba se espalha por mais de 100 km no litoral norte paulista. O seu território, que abriga áreas verdes, como o Parque Estadual Serra do Mar, contém um bom número de praias —a maioria, própria para banho, de acordo com a Cetesb, Companhia Ambiental do Estado.

Ao todo, há 102 praias em Ubatuba. Essa diversidade de acesso ao mar põe a cidade entre os destinos com o melhor litoral do Brasil, de acordo com os entrevistados pelo Datafolha. Como consequência, também foi escolhida pelos paulistanos como a melhor da região Sudeste quando o assunto é praia —categoria que estreia no Viaja São Paulo.

Pôr do sol no pier da praia do Peres, Ubatuba - Mariana Tosetto

A 225 km da capital, Ubatuba oferece proximidade com a natureza e um descanso convidativo para quem passa a maior parte da semana no agito da vida urbana.

Uma das muitas possibilidades de passeio é a ilha das Couves. Com área de 582 m², está inserida na Área de Proteção Ambiental Marinha do Litoral Norte, o que traz regras rígidas de visitação.

Mesmo sendo muito requisitada pelos turistas, a ilha pode receber apenas 177 pessoas de forma simultânea por faixa de horário. Há agenda das 8h às 17h, dividida em três janelas de três horas cada uma. Por dia, a ilha pode receber até 531 visitantes.

As praias de lá, tanto a Maior, quanto a Menor, são calmas, preenchidas por águas esverdeadas. O sossego é ainda maior de segunda a sexta —nos fins de semana, a procura pelo lugar aumenta.

Para ir até a ilha, é preciso usar os serviços de algum dos operadores credenciados (únicos com autorização). A travessia custa R$ 100 (ida e volta), com saídas concentradas na praia Picinguaba.

Há outras praias em Ubatuba que oferecem a mesma combinação de tranquilidade e natureza. Um exemplo é Puruba, com suas águas calmas mais ao norte, pertinho da divisa com o Rio de Janeiro. Já Tenório, mais ao centro da cidade, é boa sugestão para pais que buscam uma praia sem riscos para levar as crianças.

Ainda assim, Ubatuba também tem atrativos para agradar aos turistas de espírito mais aventureiro. Os visitantes radicais podem percorrer trilhas avançadas, como a das Sete Praias, com acesso pela praia da Fortaleza ou da Lagoinha. Aconselha-se fazer o percurso em períodos menos chuvosos, entre maio e agosto, pois muitas trilhas fecham por riscos de segurança.

Tartarugas marinhas no Projeto Tamar, Ubatuba, litoral norte de São Paulo - Paulo Pampolin/Hype

O destino oferece ainda praias de ondas altas, ideias para o surfe. A praia Vermelha do Norte, não tão indicada para banhistas por causa do tombo das ondas, vira playground exclusivo de surfistas.

O esporte, que se tornou olímpico, tem outros pontos na região, como Itamambuca, Toninhas, Vermelha do Centro e Grande, no lado sul da cidade. Nesta última, na parte entre rocha e areia, dá até para avistar tartarugas.

Aliás, a cidade tem uma longa relação com a proteção desses animais. É a única no estado que abriga um centro do Projeto Tamar, dedicado à preservação de tartarugas marinhas. O local recebe visitantes de quinta a terça. Por R$ 36, dá para ver seis tanques de observação, museu e fazer atividades educativas. Quem quiser pode agendar ainda uma visita com um guia-biólogo.