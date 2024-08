Noite dedicada a 'Seinfeld' embala tradição de verão em Nova York

Nova York | The New York Times

Tudo começou há 10 anos, como uma promoção de uma liga de várzea de beisebol que terminou com um concurso.

A "Seinfeld Night", no Brooklyn Cyclones é agora uma tradição de verão de Nova York, uma espécie de jogo que facilmente lota as 7.500 cadeiras no estádio de Coney Island da equipe todos os anos e demonstra o apelo duradouro do programa.

Billy Harner, à esq., numa das edições da "Seinfeld Night", no Brooklyn, em Nova York - Lanna Apisukh/The New York Times

É uma noite que combina a loucura de "Seinfeld", um show de aberrações de Coney Island e uma equipe de beisebol de várzea que tem toda a ousadia de um homem baixo, gordo e careca tentando impressionar uma mulher fingindo ser um biólogo marinho.



Não que haja algo de errado com isso.



Na noite de sábado, houve inúmeros concursos. Homens colocaram o máximo de sorvete possível em seus rostos. Sopa foi despejada na cabeça de alguém que havia sido repetidamente repreendido: "Nada de sopa para você!". E tudo terminou, é claro, com 20 Elaines dançando.



Não fez muita diferença o fato de que os Cyclones —ou melhor, os Bubble Boys— tenham sido derrotados por 3 a 0 por seus arquirrivais, os Hudson Valley Renegades (Os Cyclones fazem parte da organização dos New York Mets e os Renegades pertencem aos New York Yankees).

"É como uma convenção de 'Seinfeld' com um jogo de beisebol ao fundo", disse Billy Harner, gerente geral assistente dos Cyclones, que criou a promoção em 2014. Ele lembrou como a equipe perdeu aquele primeiro jogo da "Seinfeld Night" por 17 a 3, mas sabia que estava em algo porque nenhum dos fãs saiu antes do concurso de dança da Elaine no final.



"As pessoas viajam de todo o país, do exterior para isso", disse ele. "Isso passou de uma promoção típica de liga menor feita com um orçamento de trocados para algo muito maior agora."

Os jovens jogadores dos Cyclones, muitos deles estrangeiros, podem não entender as referências ao programa —eles pareciam perplexos e confusos durante grande parte da noite de sábado—, então Harner costuma dar à equipe um conjunto de DVDs de "Seinfeld" para que vejam no ônibus durante uma viagem.

Thomas Siliato durante o Desafio Double Dip da 'Seinfeld Night', no Brooklyn, em Nova York - Lanna Apisukh/The New York Times

A maioria não tinha ideia do motivo de estarem vestindo camisas dos Bubble Boys. Mas eles estão empolgados por jogar em um estádio lotado, disse Harner.



Para manter a novidade, Harner mergulha fundo no arquivo do programa em busca de inspiração para concursos e personagens secundários para convidar. Clipes são exibidos no placar. Os fãs adoram.



No sábado, eles puderam ver o Sr. Lippman (chefe de Elaine, interpretado com mais frequência por Richard Fancy) e Jean Paul, o maratonista que luta para acordar a tempo das corridas, interpretado por Jeremiah Birkett, que praguejou alegremente enquanto reunia corredores para uma corrida ao redor do campo.



Um corredor que se desqualificou deliberadamente saindo cedo estava usando uma camiseta "Moops", uma referência ao famoso episódio do Bubble Boy.

Esse é o tipo de fã hardcore que ainda aborda Birkett na rua, todos esses anos após sua única aparição em "Seinfeld". Ele até foi reconhecido por isso no aeroporto de Düsseldorf, na Alemanha.



"Quando meu telefone toca e é algo sobre 'Seinfeld', nunca fico surpreso", disse Birkett. Seu papel recorrente em "Lucifer" é o único de sua carreira que chega perto de igualar a intensidade do fã-clube de "Seinfeld", disse ele.



Muitos fãs que participaram dos concursos da noite de sábado tinham menos de 35 anos, na maioria jovens demais para terem visto o programa durante sua exibição original, e disseram ter herdado seu amor por "Seinfeld" de seus pais.



Patrick Westervelt Jr., um engenheiro de software de 26 anos de Milford, Nova Jersey, descobriu o programa durante a pandemia e assistiu a todos os episódios. Ele recriou um momento de George Costanza mergulhando o rosto em uma tigela de sorvete.



"Seinfeld é um ótimo programa. Ele se mantém atual", disse ele. "Gosto de como pode alternar entre humor muito sutil e humor muito exagerado num piscar de olhos."

Participantes fazem fila para apresentar a dança de Elaine na 'Seinfeld Night', no Brooklyn, em Nova York - Lanna Apisukh /The New York Times

O evento principal da noite é o grande final, o concurso de dança da Elaine. A vencedora deste ano foi Shannon Kintner, uma produtora de moda de 34 anos do bairro de Greenpoint, no Brooklyn, que elaborou um plano na primavera para fazer com que seus amigos viessem ao jogo e a vissem dançar no que George Costanza descreveu como um "vômito seco de corpo inteiro, ao som da música".



A multidão adorou tanto sua dança que começou a cantar seu nome.



"Cresci assistindo muito a 'Seinfeld'", disse ela. "Meus pais eram grandes fãs." Ela se descreveu como uma fã de beisebol que cresceu indo a jogos de liga menor.



"É verão para mim", disse ela. "É o auge do verão, apenas estar em um jogo de beisebol, comendo cachorros-quentes, estando no campo fazendo algo realmente bobo."