Dubai tem nova leva de hotéis e reforça turismo de altíssimo luxo

Dubai

A onomatopeia "bling-bling", que se refere a luxo e ostentação, pode ter vindo do hip-hop, mas encontrou sua mais perfeita tradução em Dubai.

Eleita o principal destino global pelo prêmio Tripadvisor Traveller’s Choice, pelo terceiro ano consecutivo, a mais famosa cidade dos Emirados Árabes ganhou uma nova leva de hotéis de altíssimo padrão, onde os detalhes luxuosos e as tarifas parecem não ter limite.

One&Only Zaabeel foi inaugurado em fevereiro - Divulgação

Inaugurado em fevereiro de 2024, o The Lana Dorchester Collection, no centro de Dubai, pertence ao mesmo grupo dos hotéis Plaza Athénée, em Paris, e Principe di Savoia, em Milão.

Segundo a gerente de marketing Alexandra Mamonova, o hotel, com sua elegância europeia, se propõe a ser o oposto do luxo extravagante de Dubai.

O prédio, projetado pelo escritório londrino Foster + Partners, abriga 225 suítes, 60% delas com vista para a marina de Dubai. A dupla parisiense Patrick Gilles e Dorothée Boissier assina a decoração, recheada com mais de 50 obras de arte de artistas locais e internacionais –incluindo uma pintura a óleo da curitibana Daniela Busarello.

As diárias para outubro, quando o calor dá uma trégua e começa a alta temporada nos Emirados Árabes, custam a partir de R$ 3.300 para o casal. Mas quem se hospeda na suíte dúplex The Lana Royal, com 355 m², dois quartos, living e sala de jantar para oito pessoas, desembolsa R$ 83 mil por uma noite.

Pode parecer tentador se trancar numa suíte assim, mas há bons motivos para abrir a porta. Entre os oito restaurantes do Lana Dubai estão o Jara, do chef Martín Berasategui, que tem três estrelas Michelin na Espanha, e o Riviera, comandado por Jean Imbert, que ostenta uma estrela pelo restaurante do Plaza Athénée.

Até o spa tem grife – todos os procedimentos e produtos são Dior. A sessão de massagem new look, com uma hora de duração, custa o equivalente a R$ 1.752.

Também em fevereiro deste ano, a inauguração do One&Only Za’abeel, primeiro hotel urbano vertical da rede Kerzner International, foi um acontecimento –a atriz Jennifer Lopez cantou, o ator Idris Elba foi o DJ.

Duas torres, projetadas pelo escritório japonês Nikken Sekkei, são ligadas por um bulevar que parece flutuar a cem metros do chão e serve de suporte para a piscina de fundo infinito. As suítes, com diárias de casal a partir de R$ 3.300, foram decoradas pelo designer belga Jean-Michel Gathy.

Com 121 m² e 180º de vista, a Sanctuary Suite se vende como um espaço dedicado a meditação e bem-estar –tem sala de massagem privativa e amenities da marca Clinique La Prairie. Preço para casal: R$ 8.280 o pernoite.

Já a penthouse Villa One promete tratamento de xeque. Tem 755 m², um living digno de mansão, sala de jantar para 20 pessoas com chef exclusivo, mordomo e piscina privativa na varanda –e custa R$ 180 mil por noite, em outubro.

Para quem busca o clima praiano, o extravagante Atlantis The Royal não economiza na ostentação e se apresenta como o resort mais luxuoso do mundo.

O complexo com 795 suítes, projetado pelo escritório Kohn Pedersen Fox Associates, fica na região costeira de Dubai, no arco que circunda a ilha artificial Palm Jumeirah, e foi inaugurado em fevereiro de 2023 com show da cantora Beyoncé.

Aquários monumentais, paredes que alternam quedas d’água e labaredas e diversas estátuas gigantes de Vivienne, a mascote da grife Louis Vuitton, recepcionam os hóspedes, que percorrem um verdadeiro shopping center para chegar aos elevadores.

Entre as duas torres de suítes, o clube Cloud 22, no 22º andar, é uma balada com piscina de borda infinita, onde tudo, das toalhas aos vasos de plantas, passando pelo menu, tem a grife Dolce&Gabbana –a pizza individual de abobrinha e burrata sai por R$ 273.

Grifes gastronômicas também cintilam nos 18 restaurantes, entre eles o chef britânico Heston Blumenthal, o peruano Gastón Acurio e um beach club da rede internacional Nobu.

A tarifa de casal para duas noites, estadia mínima obrigatória, parte de R$ 5.700 –nas suítes com varanda e vista para o mar, o vidro que circunda o banheiro fica opaco ao toque de um botão e até a água mineral fornecida para escovar os dentes é da marca norueguesa Voss.

Na penthouse panorâmica, com 520 m², piscina privativa e sala de jantar para 12 pessoas, a tarifa de casal para duas noites chega a vertiginosos R$ 340 mil.

Frequentada por estrelas internacionais e bilionários, essa Dubai do alto luxo também atrai celebridades brasileiras. Morador desde 2012, o brasileiro Alex Reis, 42, trabalha como guia turístico especializado nessa fatia de público.

Entre seus clientes, já estiveram a cantora Iza, o ex-presidente Michel Temer, a atriz Flávia Alessandra e a jornalista Renata Ceribelli, que visitou a cidade com a equipe do Fantástico.

Jantar e show pirotécnicos estão inclusos no pacote oferecido pelo Sonara Camp - VLAD IVANOV/Divulgação

Um dos passeios de luxo mais demandados é o jantar no Sonara Camp, em pleno deserto –por cerca de R$ 1.300 por pessoa, o pacote inclui petiscos durante o pôr-do-sol, jantar e shows pirotécnicos de dança. Bebidas alcoólicas e passeio de camelo são pagos à parte.

Mas Dubai não é só para o turista de altíssimo poder aquisitivo –tanto que o número de brasileiros tem crescido mês a mês.

No ano passado, de acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil, 190.700 brasileiros viajaram para a cidade –o contingente chega perto das 196 mil pessoas registradas em 2019, antes da pandemia.

"Há alguns anos, só vinha aquele turista que já tinha visitado o mundo inteiro, pessoas com grande bagagem no mercado de luxo. Hoje, a cidade tem hotéis incríveis com três ou quatro estrelas. O táxi comum é barato e seguro e o metrô funciona muito bem, com estações próximas às principais atrações", afirma Alex Reis.

Até mesmo um resort cinco estrelas como o Anantara The Palm, diante do golfo Pérsico, tem preços atraentes para quem paga em reais. O quarto standard para casal, em outubro, custa a partir de R$ 1.367 por dia, mais barato do que muitos resorts similares no Brasil.

A repórter viajou a convite do Departamento de Economia e Turismo de Dubai