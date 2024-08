Dubai reúne restaurantes estrelados da cozinha internacional

Dubai

No meio do deserto cresce uma cidade com edificações suntuosas e pitorescas, alimentadas por dinheiro abundante –e ornamentadas por algumas joias da gastronomia mundial.

Já havia presenciado um cenário assim antes, na aridez de Nevada: Las Vegas, nos Estados Unidos.

Desta vez desembarquei em outras paragens: este deserto fica à beira do Golfo Pérsico, no Oriente Médio; o dinheiro não é arremessado pelo frenesi das roletas, mas jorra do chão em forma de petróleo; os edifícios não imitam torre Eiffel, estátua da Liberdade ou canais de Veneza, são projetos futuristas e de um arrojo exibicionista. Estou em Dubai, parte dos Emirados Árabes Unidos.

Robalo selvagem japonês com açafrão no restaurante Row on 45, em Dubai - Josimar Melo/Folhapress

Esta é uma região que tem uma rica história gastronômica, de tradição levantina –que a gente reconhece nos restaurantes onde é servida comida local que se confunde com as vizinhanças árabe, persa, libanesa, turca.

Dubai (e os Emirados) se orgulha de suas deliciosas e variadas tâmaras secas, de suas especiarias há muito trazidas de longe para o Golfo Pérsico (canela, açafrão, noz-moscada, cúrcuma, e ervas como coentro e hortelã), de pratos consistentes como harisa (mingau salgado de cordeiro e trigo batido) e mandi de frango com arroz basmati.

Mas quando se trata dos grandes restaurantes –como acontece na semelhante Las Vegas— o que se vê é um desfile de grandes nomes da gastronomia mundial que, atraídos por propostas irrecusáveis, colocam seu pezinho no deserto.

Uma realidade ilustrada com o lançamento da edição 2024 do guia Michelin Dubai, que aconteceu em 4 de julho último no hotel One&Only One Za’abeel. Dos quatro restaurantes melhor classificados (com duas estrelas de um máximo de três), três são de famosos chefs estrangeiros: Il Ristorante, do italiano Niko Romito; Row on 45, do britânico Jason Atherton; e Stay, do francês Yannick Alléno. O quarto é o Trèsind Studio, de cozinha indiana moderna.

Passando para os demais restaurantes da lista (sendo 15 com uma estrela, de um total de 106 estabelecimentos contemplados), esbarra-se a todo momento com grandes chefs estrelados de outros países. Três deles já estiveram no posto de número um do mundo na lista World’s 50 Best Restaurants, além de terem a cotação máxima do Michelin em seus países: da França, Mauro Colagreco; da Itália, Massimo Bottura; da Inglaterra, Heston Blumenthal.

Mas a lista de chefs estrelados com restaurantes em Dubai inclui muito mais gente: os franceses Anne-Sophie Pic, Jean Imbert e Daniel Boulud; os espanhóis Dani Garcia, Martín Berasategui e Dabiz Muñoz; o inglês Gordon Ramsay; o português José Avillez; o peruano Gastón Acurio –e outros.

Entre os restaurantes com uma estrela o que mais se aproxima de uma cozinha regional é o Orfali Bros, tocado por três irmãos sírios. Na lista geral há outros que trazem sabores locais, como Al-Fanar e Al Khayma Heritage –este, recomendado como Bib Gourmand (bom e barato).

King crab com beurre blanc de limão do restaurante Duo Gastrobar, em Dubai - Josimar Melo/Folhapress

Visitar a variedade de restaurantes premiados nos leva menos aos Emirados Árabes e mais a uma volta ao mundo que, dado o alto padrão destas cozinhas, não deixa de ser um deleite. O inglês Jason Atherton atende somente 22 clientes por noite para servir um longo e instigante menu-degustação de base francesa com pitadas orientais em seu Row on 45 (promovido a duas estrelas no guia deste ano). No La Dame de Pic (uma estrela) a atração é a elegante cozinha francesa moderna de Anne-Sophie Pic.

Mesmo entre os sem estrela, a viagem continua num bom nível, nos restaurantes Bib Gourmand –caso do coreano Hoe Lee Kow, no russo Duo Gastrobar, ou, para ficar mais próximo, no iraniano Berenjak. Cito ainda o Arabian Tea House, que não está no guia mas oferece uma experiência imersiva na cozinha local, num longo café da manhã.

