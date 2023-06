Folha lança documentário sobre desdobramentos de 2013

São Paulo

A Folha lança nesta quarta-feira (21) "Junho+10", documentário a respeito dos efeitos da onda de manifestações de 2013 sobre a política brasileira nos anos seguintes. O vídeo também expõe diferentes interpretações sobre as razões que levaram o país a parar uma década atrás.

Participam do documentário analistas como Angela Alonso, socióloga e autora de "Treze - a Política de Rua de Lula a Dilma"; Celso Rocha de Barros, também sociólogo, que assina "PT, uma História", e Camila Rocha, cientista política e autora de "Menos Marx e Mais Mises". Os três são colunistas do jornal.

Também há entrevistas com Mayara Vivian, integrante do Movimento Passe Livre (MPL), grupo que ajudou a popularizar as manifestações; Lucas Monteiro, ex-membro do movimento; e Kim Kataguiri, deputado federal (União Brasil-SP) e um dos líderes do MBL (Movimento Brasil Livre), organização de direita que é fruto das mobilizações de uma década atrás.

Com 38 minutos, o vídeo reúne imagens dos protestos de 2013 e de mobilizações posteriores, como os atos pelo impeachment da então Dilma Rousseff, em 2015 e 2016, além de registros recentes.

"A queda de popularidade da Dilma [em decorrência das manifestações] foi muito ruim porque ela entrou fraca na campanha para a reeleição em 2014. Bateu muito na Marina e, quando saiu vencedora, fez uma virada total [na política econômica]. A partir daí, ninguém esteve à altura da crise", diz Rocha de Barros.

"Junho+10" discute ainda as ligações das chamadas Jornadas de Junho com episódios relevantes da vida política e social do país, como a operação Lava Jato, que teve início em 2015, a eleição de Jair Bolsonaro, em 2018, e os ataques golpistas aos Três Poderes, em Brasília, no início deste ano.

A direção do documentário é de Henrique Santana e Naief Haddad. Santana também assina o roteiro e a edição. A produção é de Melina Cardoso. Beatriz Peres é a editora da TV Folha.

Esse é o segundo documentário produzido pela Folha sobre aquele período histórico. O primeiro, "Junho - o Mês que Abalou o Brasil", foi lançado em 2014 –feito "a quente", como diz João Wainer, diretor do filme.

Junho+10

Direção Henrique Santana e Naief Haddad

Roteiro e edição Henrique Santana

Fotografia Henrique Santana e Pedro Ladeira

Produção Melina Cardoso

Editora da TV Folha Beatriz Peres