Como a redução de verba vai impactar a educação de SP?

São Paulo

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) enviou para a Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) uma PEC (Proposta de Emenda Constitucional) para reduzir os investimentos na Educação.

A proposta é cortar de 30% para 25% a receita do estado, o que significaria reduzir o orçamento em até R$ 9,6 bilhões, já no próximo ano de escolas da educação básica.

O projeto estabelece que os 5% seriam empregados na Saúde, que, de acordo com o governo, tem elevado os seus gastos ano a ano.



Para falar sobre o impacto da redução de verba na educação em São Paulo, Priscila Camazano conversou com a repórter Isabela Palhares no Como é que é? desta quinta-feira (26).

