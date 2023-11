Dia do veganismo: por que ser vegano?

São Paulo

Nesta quarta (1º), comemora-se o Dia Mundial do Veganismo. A prática se estende para além da alimentação e engloba áreas como moda e produtos de beleza. Ela deixou de ser um estilo de vida totalmente desconhecido e está se tornando cada vez mais popular.

Porém, apesar da crescente disseminação do veganismo, ainda persiste a preocupação de como lidar com as expectativas e pressões da família em relação a essa escolha de estilo de vida.

Para comentar mais sobre o universo vegano, Isabella Faria conversa com a escritora e influencer Luísa Motta no Como é que é? desta quarta-feira (01).

