Vídeo: próximos astronautas a pisar na Lua vestirão trajes espaciais desenhados pela Prada

Deutsche Welle

A marca italiana Prada desenhará os novos trajes espaciais para a primeira missão tripulada à Lua em 50 anos. A grife de luxo quer aproveitar a sua experiência com tecidos especiais usados na Copa América nos anos 90.

A Prada trabalhará em conjunto com a Axiom Space, empresa com experiência no desenvolvimento de trajes espaciais. O primeiro esboço já está pronto, mas deve mudar com a colaboração da Prada. O objetivo é criar um traje que proteja os astronautas, mas sem privá-los de seus movimentos.

A Prada não é a única marca de moda que está trilhando um novo caminho. Armani projetou um hotel em Dubai e um iate. A Christian Lacroix projetou o interior do trem francês TGV; e a Dolce & Gabbana lançou máquinas de cozinha e geladeiras.

Mas voltando à Lua: os astronautas precisarão de uma bolsa lunar caso os trajes espaciais não tenham bolsos suficientes? Provavelmente saberemos isso em 2025, quando a missão Artemis III deve partir.