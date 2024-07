Saiba como foram as Olimpíadas de Paris de 1924

Belo Horizonte

A ministra francesa dos Esportes precisou nadar no rio Sena para comprovar que ele estava, finalmente, limpo.

Ela possivelmente não teria essa coragem em 1924, há 100 anos, quando Paris sediou uma edição dos Jogos Olímpicos pela última vez.

Como era proibido nadar por lá desde 1923, graças à poluição, os únicos atletas que entraram no Sena naquela época foram os do barco a vela –e só às suas margens, em Meulan-en-Yvelines, a cerca de 50 km de Paris.

As Olimpíadas de Paris de 1924 representaram um ponto de virada para a competição, que naquele ano se tornou o maior evento do mundo. Foi a primeira vez que os jogos foram transmitidos ao vivo, por rádio, e também a primeira em que foi construída uma vila olímpica.

Eram apenas fileiras e mais fileiras de chalés compartilhados de madeira, com água corrente? Eram. Mas enfim havia um lugar para abrigar os 3089 atletas que foram competir por 44 países diferentes –com exceção dos Estados Unidos, que preferiu reservar um castelo nas redondezas.

O Brasil participou com apenas 12 atletas, todos homens, em três modalidades: atletismo, remo e tiro esportivo. Como o governo do presidente Artur Bernardes resolveu cruzar os braços, a viagem só foi possibilitada graças ao esforço da Federação Paulista de Atletismo e do Jornal O Estado de São Paulo, que conseguiram angariar fundos numa campanha.

Foi assim que o eletricista Alfredo Gomes, primeiro homem negro a defender o Brasil nos Jogos, chegou à capital francesa. Promessa do atletismo, ele foi escolhido para carregar a bandeira do país na cerimônia de abertura. Infelizmente, Gomes acabou voltando sem medalhas –culpa do calor de quase 40ºC que fez com que ele e outros 22 competidores não conseguissem terminar a prova de cross country.

Vitória dos Estados Unidos, que acumularam, no total, 99 medalhas. Naquele ano, o Brasil não chegou a subir em nenhum pódio.