Precisamos criar soluções para preservação de florestas e biodiversidade, diz Lula

São Tomé e Príncipe

Em seu discurso neste domingo (27) em São Tomé, capital de São Tomé e Príncipe, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou ser necessário que os Estados membros da CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa) recorreram à juventude para entender a nova realidade mundial e para envolvê-los mais nas questões econômicas, sociais e ambientais do planeta.

"Há dez anos, os jovens da CPLP tiveram uma atitude premonitória ao adotarem a Carta da Juventude. Essa carta é um instrumento visionário ao propor o conceito de justiça intergeracional. As decisões de hoje, afetam diretamente os direitos e oportunidades da próxima geração", afirmou ele ao participar do 14º encontro do grupo.

Lula disse também estar preocupado com o que classificou de uso irresponsável das redes sociais e com a propagação de fake news e de discursos de ódio que têm ameaçado a democracia.

Presidente Lula discursa na sessão de abertura da 14ª Conferência de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, em São Tomé e Príncipe - Ricardo Stuckert/PR

"É muito oportuno retornar a este belo país para tratar de um assunto que nos une. Falar de juventude e sustentabilidade, tema desta cúpula, é falar do futuro. Quando eu era jovem, os dilemas da minha geração pareciam ser mais simples. Mas quando falo com a juventude de hoje, percebo que as coisas são muito mais complexas", disse o presidente.

Ele acrescentou que as decisões de hoje afetam diretamente os direitos e oportunidades das próximas gerações.

"No início do mês, reunimos em Belém os presidentes dos países da Amazônia. Realizamos também diálogos com a sociedade civil que contaram com quase 30 mil participantes. Muitos ali eram jovens que se engajam de diversas formas na luta contra a mudança do clima. Precisamos colocar as pessoas no centro da política criando soluções para a preservação das florestas e da biodiversidade. Temos de evitar o neocolonialismo que leva a um novo ciclo de exploração predatória de minerais e outros recursos naturais", sublinhou o presidente.

O presidente brasileiro afirmou ainda que a energia e a criatividade dos jovens são a força motriz na busca por soluções inovadoras para desafios de desenvolvimento sustentável.

Os outros chefes de Estado dos países que integram a CPLP também se mostraram preocupados com as mudanças climáticas, e defenderam a necessidade de se criar políticas comuns e delinear estratégias para mitigar seus efeitos.