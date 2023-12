COP28 adia conclusão em busca de saída para os combustíveis fósseis

Dubai (Emirados Árabes Unidos)

Estamos entre os folgados e os desesperados. Assim resumiu uma negociadora ouvida pela Folha a situação de extremo antagonismo entre nações cujas economias dependem das receitas do petróleo e os países mais vulneráveis ao clima, principalmente as pequenas ilhas. O impasse impede a conclusão da COP28, a conferência da ONU (Organização das Nações Unidas) para o clima, cujo encerramento estava previsto para esta terça-feira (12).

As negociações continuam noite adentro e não há previsão de encerramento da conferência. A presidência da COP28 pretende apresentar um novo rascunho do acordo final da cúpula às 6h do horário local de Dubai (23h no horário de Brasília).

Participantes reunidos na COP28 em Dubai nesta terça-feira (12), no que deveria ter sido o último dia da conferência - Thaier Al-Sudani/Reuters

Caso haja a publicação do novo texto, os países devem se posicionar em uma nova plenária a partir das 9h30 do horário local. No entanto, as previsões ficam sujeitas a seguidos adiamentos, já que a plenária só deve começar se as nações sinalizarem contentamento com o rascunho. Os serviços de apoio à conferência, como alimentação e transporte dos participantes, foram estendidos até sexta-feira (14).

Ao longo da terça-feira (12), a presidência da COP manteve consultas informais com os países, que não voltaram a se reunir em plenária. Em salas de acesso restrito e sem registros, as negociações passam por uma fase obscura e os observadores têm dificuldade de acompanhar e influenciar a agenda.

O último rascunho do principal documento da COP, apresentado na noite da segunda-feira (11), gerou reações furiosas por ter retirado a previsão de eliminação gradual dos combustíveis fósseis —que se tornou a principal demanda da conferência.

A eliminação dos fósseis esteve nos rascunhos negociados ao longo da primeira semana da conferência e desapareceu no final de semana, logo após a Opep (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) ter enviado uma carta aos membros do seu grupo expandido, a Opep+, sugerindo que não aceitassem menções à redução dos combustíveis fósseis, mas, no lugar, propusessem a redução das emissões de gases-estufa.

A diferença permite que o setor continue explorando e queimando combustíveis fósseis, apelando para soluções de compensação do carbono emitido. Segundo os relatórios do painel do clima da ONU e da Agência Internacional de Energia, a conta não fecha. Para conter o aquecimento global em até 1,5ºC, seria necessário evitar novos investimentos em fontes de carvão, petróleo e gás.

Durante consultas informais ao longo do último final de semana, negociadores da Arábia Saudita e dos Estados Unidos levaram adiante a proposta da Opep e o novo rascunho do documento passou a falar na necessidade de redução de emissões, deixando apenas como sugestão, para os países que assim o quisessem, as opções de redução dos combustíveis fósseis.

Em reunião de chefes das delegações na madrugada de segunda (11) para terça (12), a Arábia Saudita praticamente assumiu a autoria do parágrafo. Falando em nome do bloco árabe, o representante saudita afirmou que a ciência não projeta nenhuma eliminação de fósseis e que não existe "zero fósseis" em um mundo de 1,5ºC, de acordo com o registro das falas da reunião que circulou entre participantes da conferência.

O Brasil defendeu uma linguagem mais forte para o compromisso sobre combustíveis fósseis e também pediu a inclusão de uma referência à equidade racial, refletindo uma demanda dos movimentos sociais brasileiros presentes na COP.

Mesmo países que tradicionalmente apoiam linguagens favoráveis ao setor petroleiro nas COPs, como a Austrália, pediram um compromisso mais firme. O chefe da delegação australiana criticou o termo "poderiam incluir", que precede o conjunto de sugestões sobre a redução dos fósseis, pedindo um verbo como "deveriam", que expressa um compromisso mais firme com a agenda.

A COP28 não tinha um mandato para decidir sobre os combustíveis fósseis. A pauta é o maior tabu das negociações climáticas desde a criação da Convenção-Quadro de Clima da ONU, em 1992. A redução dos fósseis, que emitem 75% dos gases causadores da crise climática, só começou a aparecer nas decisões das COPs do Clima há dois anos, na COP da Escócia.

Foi a pressão da opinião pública no mundo todo que colocou o tema na agenda da COP28, em uma reação à escolha do presidente da petroleira Adnoc, Sultan Al Jaber, para chefiar a conferência deste ano.

Segundo negociadores, Al Jaber tem priorizado o tema, por entender que ele definirá a percepção pública sobre o sucesso da conferência.

A redução ou eliminação dos combustíveis fósseis é tratada em apenas um artigo do principal documento da COP, o balanço global —essa sim, uma entrega obrigatória desta edição da conferência, segundo o calendário de implementação do Acordo de Paris, assinado em 2015.

Como o balanço faz uma avaliação dos esforços globais na agenda climática e cria recomendações sobre como os países devem revisar suas metas, a previsão de redução ou eliminação dos combustíveis fósseis é oportuna para direcionar os novos compromissos nacionais, que devem ser entregues até 2025.

Para a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, os indicadores que saírem no balanço global serão aproveitados para conduzir a revisão das metas climáticas dos países, mesmo que não sejam definidos como trajetórias obrigatórias. Como o Brasil será responsável por conduzir o processo de revisão até a COP30, prevista para acontecer em Belém (PA), Marina propôs a criação de um grupo de trabalho para aprofundar as propostas de abandono das energias fósseis.