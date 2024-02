Cientista climático receberá US$ 1 milhão de indenização por difamação de blogueiros de direita

Financial Times

Um importante cientista do clima, que foi acusado por blogueiros de direita de fraude acadêmica e comparado a um assediador de crianças, receberá indenização de mais de US$ 1 milhão (cerca de R$ 4,9 milhões). A decisão encerra um processo por difamação que correu na Justiça por 12 anos, acompanhado de perto por ativistas.

Michael Mann, professor da Universidade da Pensilvânia (EUA) que alcançou certo grau de fama no final dos anos 1990 por seu gráfico conhecido como "taco de hóquei", mostrando aumento acentuado nas temperaturas globais, processou os autores Rand Simberg e Mark Steyn, bem como seus respectivos editores, o think tank Competitive Enterprise Institute e a revista conservadora National Review.

Cientista Michael Mann deixa a corte em Washington em dia de julgamento de processo aberto por ele contra dois blogueiros de direita - Pete Marovich - 7.fev.2024/The New York Times

Após a Justiça rejeitar as alegações contra os editores, um júri em Washington considerou Simberg individualmente responsável por US$ 1.000 em danos e Steyn por US$ 1 milhão.

Mann disse, em comunicado, que espera que o veredito envie a mensagem "de que atacar falsamente cientistas do clima não é discurso protegido".

Simberg afirmou estar satisfeito que o júri tenha decidido a seu favor "em metade das declarações em questão neste caso, incluindo a constatação de que minha declaração de que o Dr. Mann se envolveu em manipulação de dados não foi difamação".

Advogados que representam Steyn não responderam imediatamente aos pedidos de comentário.

Os ataques a Mann apresentados no processo ocorreram após uma invasão de hackers em 2009, por meio da qual milhares de e-mails foram roubados da Unidade de Pesquisa Climática da Universidade de East Anglia e publicados online.

Algumas das trocas de mensagens —incluindo emails informais entre Mann e seus colegas— foram aproveitadas por negacionistas do clima que afirmavam que elas provavam que os dados por trás das previsões de aquecimento global eram aleatórios e até fabricados.

Em julho de 2012, o blogueiro conservador Simberg publicou um post chamado "O Outro Escândalo no Vale Infeliz", no qual disse que os emails significavam que Mann "poderia ser considerado o Jerry Sandusky da ciência do clima", referindo-se ao treinador de futebol americano da Universidade Estadual da Pensilvânia —a mesma universidade onde Mann trabalhava— que havia sido considerado culpado por assédio sexual de dez meninos.

Mann "abusou e torturou dados em prol da ciência politizada", escreveu também Simberg, embora a colocação tenha sido posteriormente removida pelos editores.

Dois dias depois, Steyn, uma personalidade de rádio e TV de direita, citou a frase em um artigo publicado pela National Review, acrescentando que, embora "não tivesse certeza se teria estendido a metáfora até os chuveiros dos vestiários com o zelo que o Sr. Simberg o fez... Ele tem um ponto".

Quando Mann ameaçou processar a National Review, o editor da publicação, Rich Lowry, escreveu uma resposta pública na qual disse que estava ansioso para "ensinar-lhe algumas coisas sobre a lei".