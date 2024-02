Fundo Amazônia tem R$ 3 bilhões disponíveis para projetos

Reuters

O Fundo Amazônia tem atualmente R$ 3 bilhões disponíveis para investimentos em projetos, com R$ 2,2 bilhões já em estudo de liberação e R$ 800 milhões ainda sem pedidos, afirmou nesta quinta-feira (1º) a diretora socioambiental do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), Tereza Campello.

A diretora Socioambiental do BNDES, Tereza Campello, e João Paulo Capobianco, secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente, em evento de divulgação do balanço do Fundo Amazônia - Divulgação/BNDES

Em evento para divulgação do balanço do fundo, Campello afirmou ainda que outros R$ 3,1 bilhões foram anunciados por novos potenciais doadores, sendo R$ 2,4 bilhões apenas dos Estados Unidos. No entanto, esses valores devem ser pagos em etapas.

Considerando os novos contratos, em 2023 o fundo captou R$ 726 milhões.

O secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco, disse no evento que o fato de o Brasil ter avançado no combate ao desmatamento do bioma durante o governo Lula habilita o país a atuar na busca por novas doações.

Segundo ele, vários países têm manifestado interesse em colaborar com o Fundo Amazônia, ampliando o leque de doadores.

Planeta em transe Uma newsletter com o que você precisa saber sobre mudanças climáticas Carregando...

A chefe da pasta ambiental, Marina Silva, não participou do evento porque foi diagnosticada com Covid-19 nesta quinta e cancelou sua agenda pública. "Com vacinação em dia e sem sintomas graves, ela se recupera em casa e despacha remotamente", informou o ministério.

Criado em 2008, o Fundo Amazônia é composto por doações e tem o objetivo de usar os recursos em projetos que viabilizem a preservação da floresta amazônica, apontada como fundamental para impedir os efeitos mais catastróficos das mudanças climáticas.

A Noruega é hoje o maior doador, representando 89,9% dos recursos já recebidos, seguido por Alemanha (8,4%), Suíça (0,8%), Petrobras (0,5%) e Estados Unidos (0,4%). As doações de R$ 497 milhões do Reino Unido e de R$ 80 milhões da Alemanha estão contratadas, mas ainda não foram depositadas e deverão ingressar no fundo nos próximos meses, de acordo com o BNDES.