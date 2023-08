1923: Companhia teatral Velasco vem a São Paulo após sucesso no Rio

São Paulo

Está marcada para a noite de 4 de setembro no Theatro Sant’Anna, em São Paulo, a estreia da grande companhia espanhola de revistas do empresário Velasco.

O grupo vem alcançando um ruidoso êxito em sua turnê pela América do Sul, e o rumor que se fez em sua estada agora no Rio de Janeiro foi extraordinário.

Com essa expectativa, o público paulista se prepara para os espetáculos que anunciam ser maravilhosos de estética, encenação, luxo e beleza em geral.

A companhia Velasco vai apresentar-se com a luxuosa revista "Arco-Íris", que se mantém até agora em cena no Rio, esgotando todas as noites a lotação do Theatro João Caetano, antigo S. Pedro.