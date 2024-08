1974: Governo estuda plano para dividir estado do Mato Grosso

São Paulo

O plano de dividir o território do estado do Mato Grosso está sendo examinado pelo Ministério da Justiça e pela Secretaria de Planejamento da Presidência da República, conforme informações liberadas por técnicos do Ministério do Interior, onde foram feitos os estudos preliminares.

A ideia é que se tenha na atual área do Mato Grosso quatro unidades federativas, com dois estados e dois territórios.

Segundo os técnicos, um dos critérios que serão adotados na divisão levará em conta os polos de desenvolvimento na região.

Sobre uma possível divisão do estado de Goiás, essa ação dependeria do êxito do plano no Mato Grosso.