A Warner, um dos principais estúdios de Hollywood, completou cem anos em abril. Um documentário produzido pela empresa e disponível na HBO Max repassa o centenário em quatro episódios, sem deixar de lado crises e momentos polêmicos.



O primeiro capítulo de "Do Que os Sonhos São Feitos" mostra a criação da Warner em 1923 pelos irmãos que deram o sobrenome à empresa, o pioneirismo na transição do cinema mudo para o sonoro e sua consolidação como um dos grandes da indústria cinematográfica.



O episódio repassa a era de ouro do cinema, quando predominou a fórmula do studio system, em que atores, roteiristas, técnicos, entre outros, tinham contratos de exclusividade com as empresas e muitas vezes eram obrigados a trabalhar em filmes que desaprovavam.



A seguir, confira onde ver longas com algumas das estrelas da Warner deste período. A disponibilidade nos serviços de streaming e os preços foram pesquisados nesta segunda-feira (18).

Humphrey Bogart com Mary Astor em cena de 'O Falcão Maltês' (1941) - Divulgação

HUMPHREY BOGART

Um dos principais astros da Warner, Bogart chamou a atenção do estúdio ao reprisar nas telas seu papel em "Floresta Petrificada" (1935), sucesso na Broadway. Até então, o ator, formado no teatro, já havia feito incursões pelo cinema em filmes B, contratado pela Fox, mas sem muita repercussão. Nos anos seguintes a "Floresta", Bogart emendou produções como coadjuvante, boa parte interpretando gangsters. A virada veio em 1941, com dois filmes, "Seu Último Refúgio", de Raoul Walsh, e o noir "O Falcão Maltês", de John Huston. Começava então a deixar sua marca: personagens cínicos, que muitas vezes eram lacônicos para esconder suas emoções, mas que tinham em si um senso de decência. Rick, de "Casablanca", é a personificação de tudo isso.

O FALCÃO MALTÊS (1941)

HBO Max e Belas Artes à La Carte: para assinantes

Apple TV e Google Play: R$ 7,90 (aluguel) e R$ 19,90 (compra)

Amazon: R$ 7,90 (aluguel)

CASABLANCA (1942)

HBO Max e Oldflix: para assinantes

Apple TV e Google Play: R$ 7,90 (aluguel) e R$ 19,90 (compra)

Amazon: R$ 7,90 (aluguel)

Microsoft Store: R$ 5,90 (aluguel) e R$ 19,90 (compra

O TESOURO DE SIERRA MADRE (1948)

Oldflix: para assinantes

Apple TV: R$ 7,90 (aluguel) e R$ 19,90 (compra)

Amazon: R$ 7,90 (aluguel)

Google Play: R$ 19,90 (compra)

Bette Davis e Errol Flynn, também uma das estrelas da Warner, em 'Meu Reino Por um Amor' (1939) - Divulgação

BETTE DAVIS

Só o apelido de Bette Davis em Hollywood já entregava sua influência. Ela era conhecida como "The Fourth Warner Brother", ou a "quarta Warner", em alusão aos irmãos fundadores do estúdio. Bette foi contratada pela Warner em 1932, em um movimento da empresa de buscar atores do teatro, mais preparados para atuar no cinema falado. Anos antes, Bette havia se mudado de Nova York para Hollywood para tentar a carreira no cinema. Seu primeiro longa no estúdio foi "O Homem de Deus" (1932). Ficou na Warner por mais de 15 anos, incluindo uma tentativa fracassada de quebrar o contrato na Justiça, em 1937. Nestes anos, contracenou com outras estrelas da Warner, como Olivia de Havilland (esta, sim, vitoriosa em uma disputa judicial histórica contra o estúdio) e Errol Flynn. Os dois Oscars da atriz vieram de filmes da empresa: "Perigosa" (1936) e "Jezebel" (1939).

A FLORESTA PETRIFICADA (1936)

Apple TV: R$ 7,90 (aluguel) e R$ 19,90 (compra)

Amazon: R$ 7,90 (aluguel)



MEU REINO POR UM AMOR (1939)

Looke e Oldflix: para assinantes

NetMovies: grátis

TUDO ISTO E O CÉU TAMBÉM (1940)

Looke: para assinantes

NetMovies: grátis

James Cagney (à dir.) com Joan Blondell e Edward Woods em 'Inimigo Público' (1931) - Divulgação

JAMES CAGNEY

Antes de chegar às telas, James Cagney já tinha mostrado seu talento na Broadway. E foi justamente uma peça, no caso "Penny Arcade", que o levou até a Warner, em 1930. Cagney estreou no cinema com uma adaptação deste texto teatral. Depois, fez longas em que interpretava gangsters, mas também interpretou personagens como um alcoólatra e um ator shakespeariano. Os anos e os filmes com a Warner não foram sempre um mar de rosas. Descontente com a qualidade dos roteiros, mas preso à empresa por contrato, o ator teria usado sua aparência para protestar, fazendo um corte feio de cabelo ou deixando crescer um bigode fino que desagradava o chefe do estúdio, Jack Warner.

INIMIGO PÚBLICO (1931)

Apple TV: R$ 7,90 (aluguel) e R$ 19,90 (compra)

Amazon: R$ 7,90 (aluguel)

HERÓIS ESQUECIDOS (1939)

Oldflix: para assinantes

Amazon: R$ 7,90 (aluguel)



OS ANJOS DE CARA SUJA (1938)

Belas Artes à La Carte: para assinantes

A atriz Doris Day no longa 'Ardida como Pimenta' (1953) - Reprodução

DORIS DAY

Quando assinou com a Warner em 1947, Doris Day já tinha uma carreira consolidada como cantora nos Estados Unidos. Três de suas músicas já estavam no topo das paradas de sucesso norte-americana, principalmente "Sentimental Journey". Doris representava a busca do estúdio por novas estrelas. Sua estreia no cinema aconteceu no longa "Romance em Alto-Mar" (1948), dirigida por Michael Curtiz ("Casablanca"). A parceria com a Warner durou de 1948 a 1955 e mais de dez filmes, entre dramas, musicais e comédias. Com sua voz, seu sorriso cativante e personagens otimistas, tornou-se a queridinha dos norte-americanos nos anos 1950.

ARDIDA COMO PIMENTA (1953), SONHAREI COM VOCÊ (1951) E LUA PRATEADA (1953)

Apple TV: R$ 7,90 (aluguel) e R$ 19,90 (compra)

Amazon: R$ 7,90 (aluguel)