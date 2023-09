O diretor espanhol Pedro Almodóvar fez sua versão de um faroeste no curta "Estranha Forma de Vida", em cartaz nos cinemas. Na produção, Pedro Pascal e Ethan Hawke vivem caubóis ex-amantes que se reencontram após 25 anos.

Quem vai ao cinema assistir ao filme é premiado, logo em seguida, com uma entrevista em que Almodóvar disseca a criação de "Estranha Forma de Vida" e fala das referências que usou. Cinéfilo, o espanhol reviu clássicos do faroeste.

A seguir, confira onde ver alguns dos filmes citados pelo diretor. Os preços e a disponibilidade nos serviços de streaming foram pesquisados nesta segunda-feira (25).

Ben Johnson, (da esq. para a dir.), Warren Oates, William Holden e Ernest Borgnine em Meu Ódio Será Sua Herança (1969) - Divulgação

MEU ÓDIO SERÁ SUA HERANÇA (1969), DE SAM PECKINPAH

Os longas de Peckinpah, conhecido como o poeta da violência, estão entre os revistos por Almodóvar. "Meu Ódio", citado pelo espanhol, sempre entra na lista dos melhores do diretor americano. Na trama, após o fracasso de um roubo a banco, um grupo de ladrões foge para o México, onde planeja um último golpe. A sequência inicial do filme, quando os criminosos são emboscados por policiais, é um resumo da obra de Peckinpah, um banho de sangue retratado em cortes rápidos e movimentos de câmera lenta.

Joan Crawford à frente dos caubóis em Johnny Guitar (1954) - Divulgação

JOHNNY GUITAR (1954), DE NICHOLAS RAY

O faroeste é um gênero muito masculino, lembra Almodóvar, mas o diretor cita "Johnny Guitar" como um dos poucos longas a ter mulheres protagonistas. No longa, Joan Crawford interpreta Vienna, dona de um bar e cassino no velho oeste que espera enriquecer com a chegada da estrada de ferro a sua cidade. A atriz comprou os direitos do livro em que o filme é baseado e os vendeu ao estúdio Republic com a condição de ser a estrela do longa.

James Stewart em "E o Sangue Semeou a Terra", dirigido por Anthony Mann em 1952 - Reprodução

E O SANGUE SEMEOU A TERRA (1952), DE ANTHONY MANN

Foi neste longa que Almodóvar buscou inspiração para o figurino de Silva, personagem de Pedro Pascal no curta. A jaqueta verde do ex-caubói remete à de James Stewart em "E o Sangue". No filme de 1952, o ator interpreta Glyn, um ex-fora da lei que acompanha uma caravana de colonos pelo velho oeste. Para compor o vestuário de Jake, papel de Ethan Hawke, o diretor seguiu os xerifes dos faroestes clássicos: sempre de preto, com colete e a gravata de cáuboi.

O ator Clint Eastwood em "Por um punhado de dólares" (1964), de Sergio Leone - Photo12/France Presse- AFP

TRILOGIA DOS DÓLARES DE SERGIO LEONE

Na entrevista, Almodóvar conta que filmou "Estranha Forma de Vida" nas mesmas locações em Almeria, na Espanha, utilizadas por Leone em sua famosa série de westerns spaghetti. Segundo o espanhol, o desgaste das décadas que separam as produções deixaram a cidade cenográfica mais autêntica.

POR UM PUNHADO DE DÓLARES (1964)

POR UNS DÓLARES A MAIS (1965)

TRÊS HOMENS EM CONFLITO (1966)

