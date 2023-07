Eventos programados para este fim de semana em São Paulo são opções para quem planeja adotar um pet ou apenas passear com seu cachorro.

Cachorro deitado no chão - Adobe Stock

Confira a agenda:

Sábado (29)

- O MIS (Museu da Imagem e do Som) realiza, em parceria com o Cabana Burger, o Cabana Pet Festival neste sábado, na área externa do museu. Haverá pet place, evento de adoção com 7 cachorros e 4 gatos e pontos de venda de hambúrguer e cerveja. A entrada é gratuita, e o evento será realizado em prol da ONG Amigos de São Francisco.

Para adotar, é preciso ter mais de 21 anos, apresentar documento de identidade, fotos ou vídeos do imóvel ou espaço onde o animal ficará e passar por breve entrevista breve com a ONG antes de assinar o termo de compromisso. Será das 10h às 18h, no estacionamento e área externa. O endereço é avenida Europa, 158, Jardim Europa.

- O Raposo Shopping promove feira de adoção de gatos, em parceria com a ONG Vira Lata Vira Amigos e as protetoras Priscila Gimenes e Carmem Lucia Mariano. São animais adultos, vermifugados, vacinados e testados negativos para FIV e FeLV.

Para adotar, é necessário ser maior de 21 anos, apresentar RG, CPF, comprovante de residência no mesmo nome, passar por entrevista no local e assinar o termo de adoção. No entanto, somente serão doados gatos para apartamento telado ou casa sem qualquer rota de fuga.

O evento será das 10h às 17h no Cantinho Pet, no Piso São Paulo. O centro de compras fica no km 14,5 da rodovia Raposo Tavares, em São Paulo.

leia também Guarda responsável: O que saber antes de adotar um pet

- A Cobasi recebe o Encontrão de Vira-Latas, para marcar o Dia do Vira-Lata, lembrado no dia 31. O evento, com entrada gratuita, será na loja próxima ao parque Villa-Lobos. Estarão presentes o Instituto ELPA (Eu Luto pelos Animais) e a ONG Vira-Lata é 10, com animais no Centro de Adoção fixo da Cobasi Villa Lobos.

Segundo a rede de pet shops, haverá atividades para toda a família, com caricaturista, fotos e food truck. Será das 11h às 15h, na rua Manoel Velasco, 90, Vila Leopoldina

Sábado (29) e domingo (30)

A Pedigree tem uma série de eventos de adoção neste fim de semana, com ONGs parceiras, dentro do projeto Adotar é Tudo de Bom. Veja endereços:

Dia 29

Centro de Adoção - rua General Jardim, 240, Vila Buarque - 10h às 16h

Cobasi Marginal - rua Maria Prestes Maia, 745 - 13h às 17h

Cobasi Braz Leme - av. Braz Leme, 278, Casa Verde – 13h às 17h

Cobasi Sumaré - av. Sumaré, 78, Perdizes – 10h às 15h

Cobasi Carrão - rua Serra de Botucatu, 1.759, Vila Gomes Cardim - 15h às 21h

Cobasi Teodoro Sampaio - r. Teodoro Sampaio, 1.933, Pinheiros – 11h às 16h

Cobasi Tamboré - Alameda Araguaia, 3.023 - 10h às 14h

Cobasi São Caetano do Sul - alameda Caulin, 125 - 15h às 20h

Cobasi Ipiranga - av. Dr. Ricardo Jafet, 2.033, Vila Mariana - 11h às 16h



Dia 30

Centro de Adoção - rua General Jardim, 240, Vila Buarque - 10h às 16h

Cobasi Braz Leme - av. Braz Leme, 278, Casa Verde – 11h às 15h

Cobasi Guarulhos - av. Aniello Patrici, 520, - 10h às 15h

Siga o Bom Pra Cachorro no Twitter, Instagram e Facebook