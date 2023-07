Assim como acontece com a gente, o frio afeta a saúde e o comportamento também dos animais. Por isso, tutores devem redobrar alguns cuidados para manter o pet saudável e confortável.

Tremor é um sinal claro de que o pet está com frio. Mas o tutor deve ficar atento se ele passar muito tempo deitado ou encolhido, dormir mais que o habitual ou estiver em letargia. Mudanças na respiração e nos movimentos respiratórios são sinais de atenção.

Além do incômodo causado pela baixa temperatura, algumas doenças são mais comuns nesta época, como gripes, pneumonias e alergias respiratórias. A gripe canina –ou tosse dos canis— é uma traqueobronquite que tem sintomas parecidos com a gripe humana, como falta de apetite, espirros, tosse seca. Se não tratada corretamente, pode evoluir para pneumonia.

Queda nas temperaturas afeta também o comportamento e a saúde dos pets - Adobe Stock

Veja seis perguntas e respostas:

Animais comem mais no frio?

Não necessariamente. Dias de temperatura mais baixa podem ser convidativos para guloseimas e alimentos mais calóricos, que dão sensação de aconchego, e a veterinária Marina Macruz, supervisora de Capacitação Técnico-Científica e Técnico-Comercial da PremieRpet, lembra que há uma tendência também de transferência de hábitos dos tutores aos pets. Oferecer mais alimentos a eles, no entanto, pode levar a problemas, como sobrepeso.

Segundo a veterinária, animais que têm casa e vivem em áreas internas geralmente têm mantas, roupinhas e dificilmente saem na rua para exercícios intensos. Por isso, mantêm a temperatura corporal estável. "Como não há aumento no gasto energético, não há motivo para repor energia com mais calorias, muito menos para que o animal sinta mais fome. Portanto, o tutor não deve oferecer alimento a mais", afirma.



Algumas raças são mais resistentes ao frio?

Sim, mas antes de mais nada é importante entender como o pet está se sentindo. Alguns sinais que ele está sentindo frio são postura de encolhimento e até a insistência em ficar muito próximos aos humanos ou outros animais. E vale checar se as extremidades, como focinho, orelhas e patas, estão muito frios.

No entanto, segundo Jade Petronilho, veterinária comportamentalista e coordenadora de conteúdo da DogHero e Petlove, raças chow chow, husky, akita e são Bernardo, ou de felinos como o norueguês da floresta, têm mais afinidade com essa época do ano. "Os pets menos peludos até podem sentir mais frio, mas os que mais costumam sofrer com as temperaturas baixas são os filhotes muito jovens, idosos e aqueles com menos gordura corporal. Mas sempre há exceções, por isso, é fundamental estar atento ao comportamento e as individualidades de cada pet, pois uns podem ser mais ‘friorentos’ do que outros. No caso de filhotes ou animais idosos, a atenção deve ser redobrada", diz.

Os passeios do pet podem ser mantidos no frio?

Sim, mas com alguns cuidados. A prioridade devem ser os passeios em momentos de maior exposição do sol ou aumento da temperatura, evitando horários mais frios.



"A diminuição da temperatura pode causar hipotermia, quando o pet apresenta média corporal inferior a 37ºC. Os sintomas desse quadro são: hipotensão, falta de oxigênio, diminuição da frequência cardíaca, tremores, perda de consciência e rigidez muscular", afirma Karina Mussolino, gerente-técnica do Centro Veterinário Seres, do Grupo Petz.

Como manter o animal hidratado no frio?

É normal que os pets passem mais tempo deitados ou dormindo e, apesar do frio, é importante que se mantenham hidratados. Por isso, o tutor deve incentivar o animal a beber água. Ofereça e deixe água sempre disponível –espalhe bebedouros ou tigelas pela casa.

Cachorro e gato devem usar roupinhas e sapatinhos?

Veterinários ouvidos pelo blog afirmam que a proteção é recomendada para animais de pelos curtos, em dias mais frios, desde que não atrapalhe os movimentos ou deixe o pet desconfortável. Os tecidos mais apropriados para evitar alergias são à base de algodão –lã deve ser evitada. Alguns pets podem não se adaptar com roupas, principalmente com sapatinhos. Nesses casos, prefira cobertas.

Roupas não são recomendadas para gatos. Elas incomodam e atrapalham o comportamento dos felinos de se limpar por meio de lambidas

Além de agasalho, animais que ficam fora de casa precisam ter abrigo de tamanho adequado contra frio e chuva e uma coberta seca sempre disponível.

A frequência do banho do pet deve mudar no frio?

De acordo com especialistas, a pelagem é uma barreira natural para os pets, por isso cortes muito curtos devem ser evitados –a tosa higiênica deve ser mantida.

A frequência de banho depende da necessidade de cada animal. A orientação é espaçar em períodos muito frios, mas em casa pode ser dado com água morna e em local sem correntes de ar. A secagem precisa ser feita com toalha e secador para evitar fungos e dermatites.

