Doar sangue é um ato de solidariedade, seguro e que salva vidas. E isso vale não só para os humanos. Cães e gatos também precisam de transfusões, e os laboratórios geralmente têm dificuldades para manter os estoques mínimos.

Precisam de sangue animais em procedimentos de emergência, como vítimas de acidente, ou aqueles com anemias ou doenças crônicas.

Cachorro e gato com veterinário - Adobe Stock

Para incentivar a participação de cães e gatos, o Laboratório Vetex realiza a campanha Projeto Pet Doador. Neste ano, a marca de pet food Guabi Natural se uniu à iniciativa em busca de voluntários.

Segundo a marca, a campanha, iniciada em julho, segue até dezembro em todas as unidades do Vetex em Porto Alegre (RS), Camboriú e Florianópolis (SC), Curitiba (PR), São Paulo (SP) e Fortaleza (CE). No ano passado, apenas na unidade de Porto Alegre, a campanha teve 270 doações de sangue, o que representa 540 vidas beneficiadas, já que as coletas são fracionadas em hemocomponentes.

"É relevante que as pessoas saibam a importância de doar sangue e que é um procedimento simples e tranquilo, sem causar danos ao doador. Temos a necessidade de, aproximadamente, 100 bolsas por mês, mas apenas em torno de 65% são atendidas", diz Gabrielle Moles da Cruz, head do banco de sangue.

Assim como em humanos, não há risco aos pets doadores, mas há regras.

Os requisitos para doar sangue são:

o pet deve estar saudável

ter acima de 25 kg no caso dos cães e acima de 4 kg para gatos

ter idade de 1 a 8 anos

estar vacinado e desverminado

fêmeas não podem estar lactantes, prenhas e no cio

o doador não pode ter recebido transfusão sanguínea

no caso dos gatos, é preciso que eles não tenham acesso à rua

Segundo a marca de alimentos, um pet pode fazer quatro doações de sangue por ano e, com isso, salvar até 12 vidas.

"A terapia transfusional pode salvar vidas, mas, na maioria dos casos, os laboratórios encontram dificuldades para manter os seus estoques mínimos. Por isso, começamos uma parceria com o Vetex no ano passado, em Porto Alegre, e este ano decidimos estender a campanha para todos os laboratórios da rede", diz Marina Mosconi Hussein, gerente de trade marketing, digital e gestão da BRF Pet.

Cães e gatos têm tipos sanguíneos diferentes: DEA (Dog Erithrocyte Antigen) 1, 2, 4, 7 no caso dos cães; e A, B, AB dos felinos.

Para participar da campanha, o tutor deve entrar em contato com uma unidade do laboratório. Todo doador passa por uma triagem para coleta de exames de sangue. Como benefício, o pet recebe um checkup que inclui hemograma e exames para doença do carrapato e leishmaniose (para cães), e FIV e Felv (para gatos).

Gatinho doador de sangue - Divulgação

Siga o Bom Pra Cachorro no Twitter, Instagram e Facebook