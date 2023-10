Igrejas dedicadas a São Francisco de Assis, patrono dos bichos, preparam uma agenda especial de missas e bênçãos para a próxima quarta-feira (4), quando é lembrado o dia do santo e também o Dia Mundial dos Animais.

Pets em missa no santuário de São Francisco, na região central de São Paulo - Rivaldo Gomes-4.out.22/Folhapress

Em São Paulo, o Santuário São Francisco, no centro, terá missas a partir das 7h, bênção dos animais ao longo do dia em frente à igreja, venda de bolo, pães e artigos religiosos.

As celebrações serão às 7h, 8h30, 10h, 12h, 15h, 16h30 (igreja das Chagas) e 18h. O santuário fica no largo São Francisco, 133 região central.

Na zona sul, a Paróquia São Francisco de Assis também terá uma série de missas: 7h, 9h, 10h30, 12h, 13h30, 15h, 16h30, 18h e 19h30.

A bênção aos animais será das 8h às 19h. A paróquia, na Vila Clementino, lembra que os pets são bem-vindos, mas que devem usar guia, e os tutores precisam ter atenção em relação ao barulho e às necessidades dos animais.

No local, barracas também venderão bolo e artigos religiosos. O endereço é rua Borges Lagoa, 1.209.

Além de igrejas dedicadas ao santo, instituições de ensino também programaram atividades para marcar a data.

Em São Paulo, o Colégio Franciscano Pio 12, no bairro do Morumbi, celebrará o Dia de São Francisco no próximo sábado (7), às 10h. Na ocasião, todos os estudantes e suas famílias poderão levar seus bichos de estimação para serem abençoados. Nos últimos anos, a escola recebeu, além de cães e gatos, pássaros, tartarugas e até lagartos.

A ONG Adote Ame, parceira do Projeto de Vida do Ensino Médio, levará pets para adoção, e os alunos realizarão o Pedágio Solidário de ração, destinado à ONG.

Em Curitiba, a PUCPR vai realizar na quarta-feira a nona edição da Bênção dos Animais. O evento, aberto ao público, será das 10h às 16h na praça Cívica, em frente à capela e à biblioteca da instituição. Também haverá o formato drive-thru, para quem preferir não sair do carro, das 12h às 14h, com entrada exclusiva pelo portão 1.

Além da bênção a animais de estimação, o local abrigará uma feira de adoção de cães. O endereço é rua Imaculada Conceição, 1.155, Prado Velho.

Dia de São Francisco e Dia dos Animais

O Dia Mundial dos Animais é lembrado em vários países em 4 de outubro. Foi instituído em 1931, durante congresso internacional de proteção animal em Florença, na Itália.

A mesma data marca o Dia de São Francisco de Assis, padroeiro dos bichinhos.

Elas servem para conscientizar sobre os cuidados e os direitos dos animais.

Ao longo do ano, no entanto, outras datas homenageiam ou reforçam a importância dos cuidados com os pets. O Dia Nacional dos Animais é lembrado anualmente em 14 de março; em abril há o Dia Mundial dos Animais de Rua e o Dia Internacional do Cão-Guia; já o Dia do Vira-Lata é comemorado em 31 de julho. O Dia Mundial do Cachorro é lembrado em 26 de agosto. O 4 de outubro é marcado também como Dia do Cachorro e o Dia da Doação Animal.

No 4 de outubro, dia, igrejas dedicadas ao santo recebem programação especial, com missas e bênçãos, e grupos costumam promover ações sobre bem-estar animal e adoção.

São Francisco nasceu Giovanni di Pietro di Bernardone, em 1182, na Itália. Filho de um próspero comerciante, teve uma juventude irrequieta, gostava de ir a festas com amigos, mas, após ir à guerra e adoecer, optou por uma vida religiosa de completa pobreza.

Ficou mundialmente conhecido devido ao seu amor pela natureza e pelos animais. Foi chamado padroeiro dos bichos porque eles iam até Francisco sem medo.

Fundador da Ordem dos Franciscanos, ele morreu em 3 de outubro de 1226 e foi sepultado no dia seguinte, segundo a Igreja. Foi canonizado dois anos depois.



