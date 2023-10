O shih tzu Cacau teve parvovirose, correu risco de morte e está totalmente curado. O border collie Ozzy, assim como o vira-lata Chico, não tem problemas de saúde. Em comum, todos estiveram nesta quarta-feira (4) no santuário de São Francisco, no centro de São Paulo, para receber a tradicional bênção no dia do santo padroeiro dos animais.

Tutores aproveitam a data para pedir proteção para os pets e também para pagar promessas.

Ozzy recebe bênção no Santuário de São Francisco, centro de SP - Lívia Marra/Folhapress

No fim do ano passado, quando Cacau adoeceu, Aline Molica, 40, prometeu levar o cachorro a uma missa se ele se recuperasse. Totalmente curado e sem sequelas, o peludo de 1 ano e 3 meses foi ao santuário ao lado do amigo Ozzy, 3.

O tutor do border collie, Pedro Ruiz, 38, afirma que levar o pet para ser abençoado no Dia de São Francisco faz parte da tradição.

Claudemir Mariano, 60, conta que adotou Chico ainda filhote. Agora com 9 anos, o vira-lata também recebeu a bênção nesta quarta.

Segundo o frei Gabriel Dellandrea, geralmente os tutores levam os pets apenas para a bênção. "Mas há também pedidos variados. Desde que tenha saúde até para que o pet possa dormir melhor", conta.

Para o frei, é comum pessoas de todas as religiões simpatizarem com o santo. "São Francisco é uma personalidade que extrapola os muros da Igreja Católica", afirma.

"São Francisco não gosta de cachorro ou de gato, gosta de tudo, da criação", diz ele, lembrando que seu modo de vida buscava o diálogo e a fraternidade.

E, além de gato e cachorro, igrejas dedicadas ao santo recebem diferentes animais no dia 4 de outubro, quando também é lembrado o Dia Mundial dos Animais. Pelo santuário costumam passar também tartarugas, aves e até uma alpaca.

Apesar de sempre receber os pets, não há mascotes no local. "O próprio são Francisco fala para os frades não terem animais. Porque animais nos prendem para a responsabilidade para com eles e nós, frades, temos que ser transferidos a cada tempo. Então, temos que ter essa liberdade. Mas, dentro da perspectiva franciscana, é nosso dever cuidar de toda criação", afirma Dellandrea.

As missas no santuário começaram às 7h e vão até as 18h. Animais são abençoados do lado externo, ao longo do dia, inclusive em drive-thru. Também há a tradicional venda de bolo, pães e artigos religiosos. O santuário fica no largo São Francisco, 133 região central.

Na zona sul, a Paróquia São Francisco de Assis também tem uma série de missas —a última começa às 19h30. A bênção aos animais vai até as 19h. A paróquia, na Vila Clementino, lembra que os pets são bem-vindos, mas que devem usar guia, e os tutores precisam ter atenção em relação ao barulho e às necessidades dos animais.

No local, barracas também venderão bolo e artigos religiosos. O endereço é rua Borges Lagoa, 1.209.

Dia de São Francisco e Dia dos Animais

O Dia Mundial dos Animais é lembrado em vários países em 4 de outubro. Foi instituído em 1931, durante congresso internacional de proteção animal em Florença, na Itália.

A mesma data marca o Dia de São Francisco de Assis, padroeiro dos bichinhos.

Elas servem para conscientizar sobre os cuidados e os direitos dos animais.

Ao longo do ano, no entanto, outras datas homenageiam ou reforçam a importância dos cuidados com os pets. O Dia Nacional dos Animais é lembrado anualmente em 14 de março; em abril há o Dia Mundial dos Animais de Rua e o Dia Internacional do Cão-Guia; já o Dia do Vira-Lata é comemorado em 31 de julho. O Dia Mundial do Cachorro é lembrado em 26 de agosto. O 4 de outubro é marcado também como Dia do Cachorro e o Dia da Doação Animal.

No 4 de outubro, dia, igrejas dedicadas ao santo recebem programação especial, com missas e bênçãos, e grupos costumam promover ações sobre bem-estar animal e adoção.

São Francisco nasceu Giovanni di Pietro di Bernardone, em 1182, na Itália. Filho de um próspero comerciante, teve uma juventude irrequieta, gostava de ir a festas com amigos, mas, após ir à guerra e adoecer, optou por uma vida religiosa de completa pobreza.

Ficou mundialmente conhecido devido ao seu amor pela natureza e pelos animais. Foi chamado padroeiro dos bichos porque eles iam até Francisco sem medo.

Fundador da Ordem dos Franciscanos, ele morreu em 3 de outubro de 1226 e foi sepultado no dia seguinte, segundo a Igreja. Foi canonizado dois anos depois.

