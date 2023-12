Atmosfera sofisticada, funcionários atenciosos e um menu especial. Em Roma, um restaurante tem opções de pratos para cães e tutores passarem mais tempo juntos.

No Fiuto, o menu para os clientes caninos inclui pescada com ricota, frango picado com purê de batata e opções vegetarianas. Entre as bebidas, smoothie de maçã verde ou melancia. Tudo sob orientação de um especialista.

Pepe aguarda por seu prato no restaurante Fiuto, em Roma - Tiziana Fabi/AFP

"O menu foi estudado com um nutricionista veterinário com quem determinamos os ingredientes tendo em conta as suas alergias, porque os cães têm muito mais alergias do que os humanos", disse à AFP Luca Grammatico, treinador de cães que recentemente se tornou chefe de cozinha.

Ele afirma que tenta propor pratos com aspecto um pouco mais gourmet para os pets.

"O peixe é muito apreciado porque tem um sabor diferente da comida habitual", diz.

As porções variam conforme o porte do animal, e os preços vão de € 8 a € 20 (cerca de R$ 100).

Localizado no bairro Ponte Milvio repleto de bares e restaurantes, o Fiuto recebe de 6 a 10 cães todas as noites durante a semana e de 10 a 15 nos finais de semana.

"Sinceramente, não esperávamos este boom", afirma Marco Turano, 1 dos 3 cofundadores.

A decoração do local foi pensada para o bem-estar dos animais. Há, por exemplo, biombos entre as mesas para que "os cães, quando comem, não se vejam e não se incomodem invadindo os respectivos espaços", afirma Turano.

Enquanto tirava uma selfie com Mango, seu jack russel de cinco anos, Sara Nicosanti ressaltou à agência de notícias que animais de estimação fazem parte da nossa família. "Então, por que não podemos tratá-los como membros da família?."

Como acontece em restaurantes só para humanos, o local também recebe celebrações de aniversário.

No caso, a AFP relatou o aniversário de quatro anos do cachorro Rudy, que ganhou até bolo.

A tutora, Romina Lanza, afirma que a proposta do restaurante é louvável e estar ali é uma escolha pessoal. "Não vejo nada de errado nisso."

